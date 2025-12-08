Конгрес США представив фінальний оборонний законопроєкт із продовженням допомоги Україні

Окрему увагу документ приділяє міжнародній допомозі, зокрема Україні.

У неділю, 7 грудня, американські законодавці оприлюднили остаточний текст масштабного оборонного законопроєкту, який визначає політику національної безпеки США та передбачає рекордні витрати для Пентагону. Документ також включає продовження підтримки України.

Про це повідомляє Reuters.

Законопроєкт передбачає виділення 901 млрд доларів на військові потреби у 2026 фінансовому році — на 8 млрд більше, ніж просив президент США Дональд Трамп у травні. Це один із найбільших оборонних бюджетів в історії країни.

Окрему увагу документ приділяє міжнародній допомозі, зокрема Україні.

Підтримка України: що передбачено

За даними Fox News, законопроєкт продовжує фінансування Ініціативи сприяння безпеці України (USAI) на рівні 400 млн доларів щороку у 2026-му та 2027-му бюджетних роках.

Документ також зобов’язує Конгрес отримувати частіші звіти щодо внесків європейських партнерів у підтримку України, щоб відстежувати, чи достатньо союзники допомагають Києву.

Крім того, глава Пентагону буде зобов’язаний інформувати Палату представників і Сенат у разі призупинення або припинення передачі Україні розвідданих.

За словами помічників керівництва республіканців, Палата представників має проголосувати за документ у найближчі дні.

Спікер Майк Джонсон заявив, що законопроєкт "гарантує перевагу американських збройних сил" і повністю відповідає порядку денному Трампа, зокрема спрямований на:

покладання край ідеології пробудження» в Пентагоні,

посилення безпеки кордонів,

зміцнення оборонно-промислової бази,

відродження військової етики.

Інші важливі положення документа

Текст законопроєкту обсягом у 3000 сторінок містить:

Підвищення зарплат військовим на 4%;

Посилення конкурентоспроможності США щодо Китаю та росії;

Скорочення програм, які критикує Трамп, зокрема ініціатив у сфері різноманітності, рівності та інклюзивності;

Скасування двох історичних AUMF (1991 та 2002 років), які колись дозволяли операції проти режиму Саддама Хусейна та вторгнення в Ірак.

Після повернення Дональда Трампа до влади Сполучені Штати загалом скоротили прямі програми підтримки України. Вашингтон та НАТО створили механізм PURL, у рамках якого європейські країни фінансують та закуповують американську зброю для України, а США отримують компенсацію від союзників.

Нещодавно Трамп знову заявив, що «Америка більше не витрачає гроші на допомогу Україні», підкресливши, що тепер фінансування надходить через НАТО.