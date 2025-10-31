Трамп наказав провести перші за десятиліття ядерні випробування у відповідь на дії росії

Рішення Трампа може зруйнувати чинну архітектуру контролю над ядерними озброєннями.

Після того як владімір путін заявив про успішні випробування підводної ядерної торпеди "Посейдон", президент США Дональд Трамп доручив Пентагону підготуватися до проведення перших за десятиліття випробувань американської ядерної зброї.

Про це повідомляє CNN.

Заява президента США пролунала лише через кілька годин після російського оголошення. Трамп наголосив, що ухвалив рішення “на рівних умовах з іншими країнами”, маючи на увазі реакцію на дії москви.

"Я доручив Міністерству війни почати випробування нашої ядерної зброї на рівних умовах з іншими країнами", — заявив глава Білого дому, уточнивши, що це не пов’язано з Китаєм.

Виступаючи у військовому госпіталі в москві, путін заявив, що торпеда "Посейдон" має “дальність понад 9000 км” і "практично невразлива для перехоплення".

Крім того, він повідомив про швидке розгортання міжконтинентальної ракети "Сармат" (відомої як "Сатана-2") та нагадав про попередні випробування ракети "Буревісник" з ядерним двигуном.

Аналітики вважають, що такі заяви кремля — це спроба тиску на Захід і Україну, адже реальні можливості цих систем залишаються сумнівними.

Ризики нових ядерних перегонів

Рішення Трампа може зруйнувати чинну архітектуру контролю над ядерними озброєннями.

Термін дії договору СНО-III спливає у лютому 2026 року, і без нової угоди Вашингтон і москва можуть опинитися на порозі нових перегонів ядерних озброєнь.

"Війна, яка мала тривати тиждень, триває вже четвертий рік", — раніше зазначав президент США, натякаючи, що путін намагається використати ядерну риторику як засіб шантажу.

Політична реакція у США

Рішення Трампа викликало гостру дискусію в Конгресі.

Республіканці підтримали ініціативу. Голова комітету Сенату з міжнародних відносин Джеймс Ріш заявив, що “ситуацію не слід вважати ескалацією”, а путін "поводиться як божевільний і намагається залякати Трампа".

Спікер Палати представників Майк Джонсон та сенатор Ліндсі Грем наголосили, що рішення президента надсилає "сильний сигнал" опонентам США і є "відповіддю кремлю".

Демократи, навпаки, різко розкритикували крок.

Сенатор від Аризони Марк Келлі заявив, що “відновлення ядерних випробувань — це помилка, яка лише спровокує Китай”.

Сенаторка від Массачусетсу Елізабет Воррен наголосила на фінансових ризиках, вказавши, що Пентагон часто занижує витрати та порушує терміни реалізації ядерних програм.

Республіканець Рон Джонсон закликав до більшої конкретики щодо планів адміністрації, але визнав, що США “потрібно оновлювати свої ядерні сили”.

Останні заяви москви та Вашингтона свідчать, що світ знову опинився на межі нової холодної війни.

росія продовжує проводити "навчання ядерної тріади", а США — готуються відновити випробування вперше за багато десятиліть.

Аналітики попереджають: будь-яке подальше загострення може поставити під загрозу глобальну безпеку та відновити атмосферу конфронтації між двома найбільшими ядерними державами світу.