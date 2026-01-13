У Палаті представників США хочуть заблокувати спроби Трампа захопити Гренландію

Цей законопроєкт конкурує з республіканським законопроєктом про анексію арктичного острова.

Один із демократичних законодавців Палати представників США розробив законопроєкт, який передбачає блокування спроб американського президента Дональда Трампа реалізувати свої погрози придбати або силою захопити Гренландію.

Про це повідомляє Axios.

Конгресмен-демократ Джиммі Гомес представив “Закон про захист суверенітету Гренландії” — тристорінковий законопроєкт, який забороняє використання федеральних коштів для фінансування амбіцій Трампа щодо Гренландії.

Законопроєкт, зокрема, забороняє використання коштів для сприяння “вторгненню, анексії, купівлі або іншим формам придбання Гренландії” урядом США. Він також запобігатиме фінансуванню збільшення кількості американських військ на острові або публічних кампаній впливу, спрямованих на спроби переконати населення Гренландії підтримати приєднання до США.

Цей законопроєкт безпосередньо конкурує з республіканським законопроєктом, також представленим у понеділок, 12 січня, який має дозволити Трампу “вжити необхідних заходів” для придбання арктичного острова — автономної території Королівства Данія.

Трамп останніми тижнями відкрито розмірковував про можливість придбання Гренландії, яка, як наполягають чиновники самого острова та Данії, не продається.

Обидва законопроєкти мають дуже малі шанси на прийняття. Республіканці контролюють обидві палати Конгресу, але багато з них також виступили проти пропозиції Трампа щодо захоплення Гренландії, зокрема, військовим шляхом.

Дональд Трамп неодноразово заявляв про зацікавленість у Гренландії. У грудні 2024 року він назвав «володіння і контроль над Гренландією абсолютною необхідністю» для національної безпеки США. Вперше ідею купівлі острова він озвучив ще під час свого першого президентського терміну.

У Данії ці заяви викликали різку реакцію. Прем’єр-міністерка Метте Фредеріксен закликала Трампа «припинити погрози», а Копенгаген оголосив про збільшення витрат на оборону острова та змінив королівський герб, зробивши символи Гренландії й Фарерських островів більш помітними.

Згідно з опитуваннями, близько 85% мешканців Гренландії виступають проти виходу зі складу Данського королівства та приєднання до США. Водночас на парламентських виборах у березні 2025 року на острові перемогла правоцентристська партія Demokraatit, яка підтримує ідею незалежності Гренландії.

Раніше Reuters повідомляло з посиланням на джерела, що адміністрація Трампа обговорює можливість фінансових виплат мешканцям Гренландії — від 10 до 100 тисяч доларів — з метою заохотити їх до приєднання до США.