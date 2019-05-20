В уряді планують скоротити кількість "магістрів-державників"
Кількість бюджетних місць планують зменшити майже на всіх спеціальностях за рівнем "магістр", повідомляє прес-служба кабінету міністрів України.
Студенти, які навчаються за рівнем підготовки "Молодший спеціаліст", отримують більшу кількість державних місць майже за всіма спеціальностями, окрім:
- журналістики;
- математичної статистики;
- IT;
- Сфери обслуговування.
У цих сферах очікується незначне скорочення обсягів державного замовлення.
Для рівня підготовки "бакалавр" планують збільшити кількість бюджетних місць за такими спеціальностями:
- освіта/педагогіка;
- математична статистика;
- механічна інженерія;
- електрична інженерія;
- автоматизація та приладобудування;
- виробництво та технології;
- аграрні науки та продовольство;
- соціальні науки.
Скорочуються обсяги підготовки за такими галузями:
- право;
- публічне управління.
Обсяги державного замовлення для магістрів планують скоротити майже за всіма спеціальностями, окрім:
- воєнні науки, національна безпека, безпека державного кордону;
- цивільна оборона;
- публічне управління та адміністрування.
Уряд не передбачатиме обсяг державного замовлення на підготовку фахівців за спеціальністю "Право" заочної форми підготовки.
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