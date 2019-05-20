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В уряді планують скоротити кількість "магістрів-державників"

"Бакалаврів" теж перерозподілять
Міністерство економічного розвитку затвердить обсяги державного замовлення у вищих навчальних закладах України.
В уряді планують скоротити кількість "магістрів-державників" Фото: eenu.edu.ua

Кількість бюджетних місць планують зменшити майже на всіх спеціальностях за рівнем "магістр", повідомляє прес-служба кабінету міністрів України.

Студенти, які навчаються за рівнем підготовки "Молодший спеціаліст", отримують більшу кількість державних місць майже за всіма спеціальностями, окрім:

  • журналістики;
  • математичної статистики;
  • IT;
  • Сфери обслуговування.

У цих сферах очікується незначне скорочення обсягів державного замовлення.

Для рівня підготовки "бакалавр" планують збільшити кількість бюджетних місць за такими спеціальностями:

  • освіта/педагогіка;
  • математична статистика;
  • механічна інженерія;
  • електрична інженерія;
  • автоматизація та приладобудування;
  • виробництво та технології;
  • аграрні науки та продовольство;
  • соціальні науки.

Скорочуються обсяги підготовки за такими галузями:

  • право;
  • публічне управління.

Обсяги державного замовлення для магістрів планують скоротити майже за всіма спеціальностями, окрім:

  • воєнні науки, національна безпека, безпека державного кордону;
  • цивільна оборона;
  • публічне управління та адміністрування.

Уряд не передбачатиме обсяг державного замовлення на підготовку фахівців за спеціальністю "Право" заочної форми підготовки.

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20 05 2019 18:44
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