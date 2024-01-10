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ПОЛІТИКА

В уряді Польщі проти продовження режиму торговельних преференцій ЄС для України

10 січня 2024, 14:52
В уряді Польщі проти продовження режиму торговельних преференцій ЄС для України
Фото: obozrevatel
Міністр заявив, що проблеми з надмірним імпортом стосуються не лише зернових, але й "цукру, м'яса птиці, яєць, м'яких фруктів (особливо замороженої малини) і яблучного концентрату".

Міністр сільського господарства Польщі Чеслав Секерський написав листа до єврокомісара з питань торгівлі, у якому заявив, що "категорично проти" продовження безмитної торгівлі з Україною.

Про це повідомляє  RMF FM.

За його словами, повна лібералізація торгівлі, запроваджена ЄС після початку війни, мала "контрпродуктивний ефект".

Міністр заявив, що проблеми з надмірним імпортом стосуються не лише зернових, але й "цукру, м'яса птиці, яєць, м'яких фруктів (особливо замороженої малини) і яблучного концентрату".

Секерський наводить приклад цукру, імпорт якого з України зріс у двадцять разів.

На його думку, слід розпочати переговори з Україною "про поступову взаємну лібералізацію, що супроводжуватиметься поступовою адаптацією українського сільського господарства до стандартів і законодавства ЄС".

Польських міністр підтримав виключення цукру, м'яса птиці та яєць з регламенту вільної торгівлі ЄС і встановлення посилених захисних положень.

Водночас він анонсує повернення Польщі до переговорів у рамках Координаційної платформи ЄС, в якій беруть участь Україна, Єврокомісія та сусідні з Україною країни "для пошуку ефективних і прийнятних механізмів".

Попередній уряд відмовився від участі в цій Платформі на знак протесту проти того, що Єврокомісія не продовжила ембарго ЄС на українське зерно.

Як зазначається, Брюссель зараз працює над постановою про продовження лібералізації торгівлі з Україною до червня 2025 року.

У квітні 2023 року посли країн Європейського союзу підтримали продовження безмитної торгівлі з Україною ще на один рік.

Раніше повідомлялось, що європейська комісія написала листа Міністерству інфраструктури Польщі, в якому висловила стурбованість тим, що польські перевізники блокують пункти перетину кордону з Україною.

ЄСПольщаторгівля

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