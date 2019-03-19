В Утрехті затримали трьох підозрюваних у причетності до стрілянини
Представник місцевої прокуратури Тієс Кортман заявив про затримання трьох підозрюваних у причетності до стрілянини, повідомляє агентство Associated Press.
Головний підозрюваний - Гокмен Таніс, йому 37 років, він родом із Туреччини. Громадянства Таніса не уточнено. Також поліція не назвала імен двох інших затриманих.
Мотиви стрілянини ще не оприлюднені, поліція розглядає версію теракту, на що вказує записка, виявлена в автомобілі Таніса. Зміст записки прокуратура не опублікувала.
Поліція також не встановила жодного зв'язку між стрільцем і жертвами. Повідомляють, що загиблі - 19-річна дівчина і двоє чоловіків віком 28 і 49 років. Стан трьох поранених тяжкий, ще четверо осіб отримали легкі ушкодження.
Після стрілянини в Утрехті рівень терористичної загрози в усій провінції підвищили до максимального. Також влада Нідерландів посилила заходи безпеки в аеропортах і на ключових інфраструктурних об'єктах.
Нагадаємо, стрілянина у трамваї Ухтера сталася 18 березня о 10:45 за місцевим часом (11:45 за Києвом).
В результаті загинули 3 людей та 5 отримали поранення. Нападника затримали за кілька годин.
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