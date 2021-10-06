В УЄФА призупинили розгляд у справі "Ювентуса", "Реала" і "Барселони"

Італійські спортивні ЗМІ пояснюють, що на практиці рішення УЄФА означає, що трьом клубам поки не загрожує виключення з головного європейського футбольного клубного турніру

Припинення пов'язано з тим, що ці три клуби звернулися до судів, щоб з'ясувати, чи має взагалі УЄФА право карати їх за спробу самостійно заснувати футбольний турнір.

В УЄФА оголосили, що припиняють розгляд у справі про спроби трьох європейських топ-клубів - мадридського "Реала", "Барселони" і туринського "Ювентуса" заснувати новий футбольний турнір - Суперлігу, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"УЄФА бере до відома рішення, ухвалене сьогодні незалежним апеляційним органом УЄФА про припинення дисциплінарного переслідування щодо "Барселони", "Ювентуса" і "Реала", які можливо, допустили юридичні порушення при роботі над так званим проектом Суперліги", - йдеться в комюніке УЄФА.

У ньому пояснюється, що припинення пов'язано з тим, що ці три клуби звернулися до судів, щоб з'ясувати, чи має взагалі УЄФА право карати їх за спробу самостійно заснувати футбольний турнір. Спочатку вони звернулися до суду Мадрида. Потім іспанський суддя подав запит до суду ЄС, який поки не повідомив, чи готовий він прийняти до розгляду цю справу. В результаті судова влада Швейцарії, де базується УЄФА, попередила цю організацію, що на цьому етапі вживати заходів проти трьох клубів - передчасно.

Італійські спортивні ЗМІ пояснюють, що на практиці рішення УЄФА означає, що трьом клубам поки не загрожує виключення з головного європейського футбольного клубного турніру - Ліги чемпіонів.

У травні іспанський суддя Мануель Руїс направив запит до Суду Європейського союзу з приводу дій УЄФА, спрямованих на боротьбу проти заснування нового футбольного турніру - Суперліги.

У квітні 12 топових європейських футбольних клубів оголосили про створення Суперліги. До неї увійшли іспанські "Реал", "Атлетіко", "Барселона", італійські "Мілан", "Інтер", "Ювентус", англійські "Арсенал", "Челсі", "Манчестер Сіті", "Манчестер Юнайтед", "Ліверпуль", "Тоттенхем". Увійти до Суперліги на постійній основі було запропоновано ще трьом клубам, а загальна кількість команд повинна була скласти 20.

Однак у підсумку всі клуби, крім трьох, оголосили, що виходять з проекту. Багато в чому це було пов'язано з негативною реакцією вболівальників, УЄФА, а також багатьох політиків. Клуби, що вийшли з Суперліги, погодилися на санкції з боку УЄФА.

Однак три клуби - мадридський "Реал", "Барселона" і "Ювентус" - заявили, що продовжать роботу над проектом, щоб зробити його більш здійсненним. В УЄФА, зі свого боку, загрожують вжити жорстких заходів проти цих трьох грандів європейського футболу.

Сезон у Суперлізі, яка повинна була стати альтернативою проведеної УЄФА Ліги чемпіонів, планувалося почати в серпні. Всі матчі мали проходити в середині тижня, щоб клуби мали можливість брати участь у національних чемпіонатах, ігри в яких, як правило, проходять у вікенди.

Прихильники Суперліги пояснювали, що бізнес-модель європейського футболу зараз втратила ефективність, і в нинішній ситуації у топ-клубів - все більше фінансових труднощів. Ці труднощі стали більшими під час пандемії COVID-19, яка позбавила клуби великої частини доходів. Тому і виникла пропозиція створити лігу, яка була б цікавішою для глядачів і в якій планувалося встановити стелю витрат на футболістів.

Нагадаємо, що Суперліга подала до суду на ФІФА і УЄФА за "порушення правил конкуренції".