В Ужгороді чоловік намагався продати протитанковий гранатомет на вулиці
"Правоохоронцями задокументовано, що 35-річний ужгородець спробував збути ручний протитанковий гранатомет на одній з вулиць міста. Також, під час обшуку у чоловіка вилучили гранату Ф-1. Вилучену зброю скеровано на проведення відповідної експертизи", - повідомляється на сайті прокуратури Закарпатської області.
Фото: Прокуратура Закарпатської області
Зараз триває проведення першочергових слідчих дій у рамках зареєстрованого кримінального провадження за ч. 1 ст. 263 КК (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).
Нагадаємо, що в місті Вільногірськ Дніпропетровської області водій автомобіля BMW кинув бойову гранату у бік співробітників поліції, які зупинили його для перевірки документів.
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