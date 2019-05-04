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В Ужгороді чоловік намагався продати протитанковий гранатомет на вулиці

Під час обшуку у нього також знайшли гранату
В Ужгороді правоохоронці затримали чоловіка, який намагався на вулиці продати ручний протитанковий гранатомет.
В Ужгороді чоловік намагався продати протитанковий гранатомет на вулиці Фото: Прокуратура Закарпаття

"Правоохоронцями задокументовано, що 35-річний ужгородець спробував збути ручний протитанковий гранатомет на одній з вулиць міста. Також, під час обшуку у чоловіка вилучили гранату Ф-1. Вилучену зброю скеровано на проведення відповідної експертизи", - повідомляється на сайті прокуратури Закарпатської області.


Фото: Прокуратура Закарпатської області

Зараз триває проведення першочергових слідчих дій у рамках зареєстрованого кримінального провадження за ч. 1 ст. 263 КК (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).

Нагадаємо, що в місті Вільногірськ Дніпропетровської області водій автомобіля BMW кинув бойову гранату у бік співробітників поліції, які зупинили його для перевірки документів.

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05 04 2019 18:59
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