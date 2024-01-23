Уряд Венесуели заарештував 32 особи, військових та цивільних, за ймовірну участь у змові з метою вбивства президента Ніколаса Мадуро.

Про це повідомляє німецька державна радіостанція DW.

"Генпрокурор Тарек Вільям Сааб, близький помічник Мадуро, підтвердив, що були видані ордери на арешт ще 11 людей, серед яких активісти, журналісти та військові, за ймовірну причетність до планів змови, спрямованих також на міністра оборони Володимира Падріно", - пише медіа.

Сааб сказав представникам медіа, що всі підозрювані зізналися та розкрили інформацію про плани і додав, що будуть нові арешти.

На початку тижня під час щотижневого телевізійного етеру Мадуро дозволив очільнику оборонного відомства Венесуели понизити у званні і виключити з Боліварських національних збройних сил підозрюваних військовослужбовців.

"Проти них має бути застосований максимальний термін … за тероризм, змову та державну зраду", – заявив Мадуро.

Венесуельський президент звинуватив опозицію у співпраці із США: в отриманні "підтримки" від ЦРУ та Управління боротьби з наркотиками. Влада також оприлюднила відео, яке, як стверджується, пов’язує Марію Коріну Мачадо зі змовою.

В кінці року ми писали, що уряд Венесуели оголосив про створення Комісії із захисту Ессекібо, території частини Гаяни, і наказав активізувати дебати щодо створення нового штату Гуаяна Ессекіба.