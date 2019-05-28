В Японії чоловік напав з ножем на школярів: щонайменше 19 поранених
Зазначається, що чоловік 40-50 років розмахував ножами та кричав "Я уб'ю вас", повідомляє "Українська правда" з посиланням на AP.
Національний телеканал NHK із посиланням на поліцію повідомив, що нападник помер, поранивши себе в шию.
Поліція поки не наводить точних даних про постраждалих та обставини нападу.
Чиновник пожежної служби Кавасакі повідомив The Associated Press, що одна людина загинула. Він розмовляв на умовах анонімності, оскільки не мав права говорити зі ЗМІ.
Деякі японські видання пишуть про щонайменше 3 загиблих, інші - про двох, у тому числі про нападника.
Інформаційне агентство Kyodo повідомило, що всі 13 дітей, які отримали поранення, - учениці приватної школи Кавасакі.
Офіційної інформації про загиблих та кількість поранених поки немає.
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