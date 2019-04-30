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В Японії імператор Акіхіто зрікається престолу

Престол займе його син - наслідний принц Нарухіто
Імператор Японії Акіхіто зрікається престолу, завершуючи тридцятирічну епоху Хейсей.
В Японії імператор Акіхіто зрікається престолу Імператор Акіхіто. Фото: taini-zvezd.ru

Церемонія зречення від престолу пройде в Імператорському палаці. Від імені громадськості подяку імператору висловить прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе. Потім Акіхіто в останній раз в якості імператора звернеться до народу, повідомляє NHK.

Церемонія зречення престолу пройде в Японії вперше за двісті років.

Акіхіто зайняв імператорський престол в 55 років після смерті свого батька. Він став першим імператором Японії, роль якого закріплена в післявоєнній Конституції як "символ держави".

Нагадаємо, у Японії оголосили назву епохи правління нового імператора країни - принца-наступника Нарухіто, вона називатиметься епохою "Рейва". Епоха "Рейва" формально розпочнеться 1 травня, коли Нарухіто вступить на престол і стане 126-м імператором Японії.

The Guardian нагадує, що зміна назви епохи є важливою подією в Японії, оскільки вона використовується при карбуванні монет, виробництві календарів, а також в офіційних документах.

У 2017 році 83-річний імператор Японії Акіхіто оголосив, що зречеться престолу, а його наступником стане його син, кронпринц Нарухіто.

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30 04 2019 12:13
ТЕГИ: Японія
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