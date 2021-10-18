ПОЛІТИКА НОВИНИУ виборчих бюлетенях, які видадуть громадянам Японії на дільницях для голосування, не буде вказуватися стать кандидатів.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В Японії не будуть указувати стать кандидатів у виборчих бюлетенях
Якщо виборчі комісії опублікують гендерну інформацію, це може призвести до дискримінації
Фото з вільних джерел
Про це повідомляє NHK, передає Укрінформ.
Списки кандидатів до парламенту складаються комісіями місцевих адміністрацій з проведення виборів у кожній із 47 префектур Японії.
"Міністерство загальнонаціональних справ ухвалило припинити зазначати у своїх бюлетенях стать кандидатів на виборах, які балотуються у блоках пропорційного представництва... Відомство проінструктувало комісії, аби вони спиралися на його рішення при публікації списків кандидатів, які балотуються в одномандатних округах", - ідеться в повідомленні.
Агентство наводить думку доцента університету Тохоку Кавамури Кадзунорі: "Якщо виборчі комісії опублікують гендерну інформацію, це може призвести до дискримінації".
Як уточнює NHK, на попередніх виборах до нижньої палати парламенту Японії чотири роки тому стать кандидатів указувала приблизно половина виборчих комісій.
Нагадаємо, парламентські вибори в Японії мають відбутися 31 жовтня.
Читайте також: Lufthansa оголосила про перехід на "гендерний нейтралітет"
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
18 10 2021 09:43 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО Стефанчука призначили новим спікером Ради
- ВІДЕО Притула підтвердив, що створює власну партію
- ВІДЕО Зеленський з трибуни ООН нагадав про Крим та Донбас і розповів про замах на Шефіра
- Скриньку Пандори відкрили: як "державні гарантії" можуть привести Україну до нової економічної кризи
- 197 днів в полоні кіборга-поета. "Я ховав вірші в язиках кросівок, які були забиті папірцями"Я писав вірші в полоні, бо хотів виговоритися, а це треба було робити у стислій формі