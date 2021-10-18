В Японії не будуть указувати стать кандидатів у виборчих бюлетенях Якщо виборчі комісії опублікують гендерну інформацію, це може призвести до дискримінації

У виборчих бюлетенях, які видадуть громадянам Японії на дільницях для голосування, не буде вказуватися стать кандидатів.

Фото з вільних джерел

Про це повідомляє NHK, передає Укрінформ. Списки кандидатів до парламенту складаються комісіями місцевих адміністрацій з проведення виборів у кожній із 47 префектур Японії. "Міністерство загальнонаціональних справ ухвалило припинити зазначати у своїх бюлетенях стать кандидатів на виборах, які балотуються у блоках пропорційного представництва... Відомство проінструктувало комісії, аби вони спиралися на його рішення при публікації списків кандидатів, які балотуються в одномандатних округах", - ідеться в повідомленні. Агентство наводить думку доцента університету Тохоку Кавамури Кадзунорі: "Якщо виборчі комісії опублікують гендерну інформацію, це може призвести до дискримінації". Як уточнює NHK, на попередніх виборах до нижньої палати парламенту Японії чотири роки тому стать кандидатів указувала приблизно половина виборчих комісій. Нагадаємо, парламентські вибори в Японії мають відбутися 31 жовтня. Читайте також: Lufthansa оголосила про перехід на "гендерний нейтралітет"

Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію