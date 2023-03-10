Матеріали:
Теми:
ПОЛІТИКА

В Японії розглядають можливість експорту зброї до України

10 березня 2023, 21:54
В Японії розглядають можливість експорту зброї до України
Очікується, що уряд та правляча коаліція розпочнуть дебати про експорт зброї вже після місцевих виборів у квітні.

Японія розглядає можливість експорту зброї до країн, які ведуть боротьбу із вторгненням, такі як Україна

Про це повідомляє Nikkei Asia.

"Поки що Японія відправила в Україну лише бронежилети та інше нелетальне спорядження. За чинними правилами Токіо може передавати бойові літаки, бронетехніку та ракети лише тим країнам, які спільно розробляють та виробляють техніку", - йдеться у матеріалі.

Уряд та правляча Ліберально-демократична партія висунули ідею розширення числа країн, які мають право експорту зброї. Відповідно до змін, країни, які зазнали нападу сил вторгнення, відповідатимуть вимогам для експорту зброї.

"Розширений військовий експорт стане ключовим політичним інструментом для надання допомоги країнам, які зазнали агресії в порушення міжнародного права", - раніше заявляв прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда.

Депутат верхньої палати Масахіса Сато запропонував направити в Україну реактивні системи залпового вогню. Очікується, що уряд та правляча коаліція розпочнуть дебати про експорт зброї вже після місцевих виборів у квітні.

Нагадаємо, що японський уряд 28 лютого запровадив нові санкції проти рф. Під обмеження потрапили 73 організації, один банк держави-агресора та 48 фізичних осіб, серед яких 39 росіян і 8 колаборантів.

Японіявійназброясанкціі проти росії

Останні матеріали

Мова війни. Чому ми говоримо про кінетичну та некінетичну війну? – Лоуренс Фрідман
Технології
Мова війни. Чому ми говоримо про кінетичну та некінетичну війну? – Лоуренс Фрідман
Переклад iPress – 10 березня 2023, 16:34
Вчені оживили зомбі-вірус з вічної мерзлоти віком 48 500 років. Як давні хвороби загрожують людству і яка у цьому роль росії – CNN
Політика
Вчені оживили зомбі-вірус з вічної мерзлоти віком 48 500 років. Як давні хвороби загрожують людству і яка у цьому роль росії – CNN
Переклад iPress – 10 березня 2023, 14:06
Чесько-українські паралелі. Схожі навіть у дрібницях
Політика
Чесько-українські паралелі. Схожі навіть у дрібницях
Дмитро Редько – 10 березня 2023, 11:25
Нирки кадирова можуть розпалити громадянську війну в Ічкерії. Огляд подій тижня – Hudson Institute
Політика
Нирки кадирова можуть розпалити громадянську війну в Ічкерії. Огляд подій тижня – Hudson Institute
Переклад iPress – 10 березня 2023, 09:03
Грузія – новий фронт у гібридній війні росії. путін хоче затягти її до свого клубу авторитарних держав – Bloomberg
Політика
Грузія – новий фронт у гібридній війні росії. путін хоче затягти її до свого клубу авторитарних держав – Bloomberg
Переклад iPress – 09 березня 2023, 16:19
9 березня 2023 року: черговий російський авіаудар – Том Купер
Політика
9 березня 2023 року: черговий російський авіаудар – Том Купер
Переклад iPress – 09 березня 2023, 12:53
Асиметрії війни. росія прагне перемоги через руйнацію, Україна – через розбудову – Мік Раян
Політика
Асиметрії війни. росія прагне перемоги через руйнацію, Україна – через розбудову – Мік Раян
Переклад iPress – 09 березня 2023, 10:37
Україна може перемогти росію зброєю, яку не дає Байден. Але навряд чи йому вистачить на це духу – генерал Джек Кін
Політика
Україна може перемогти росію зброєю, яку не дає Байден. Але навряд чи йому вистачить на це духу – генерал Джек Кін
Переклад iPress – 08 березня 2023, 16:17
Більше публікацій

© 2022 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється