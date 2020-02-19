В Японії розробляють шкіру для роботів, яка відчуватиме біль
Про це повідомляє портал Interesting Engineering,передає УКРІНФОРМ.
“Команда дослідників із Університету Осаки працює над синтетичною шкірою, яка коли-небудь допоможе роботам “відчути” біль”, - йдеться у повідомленні.
Це в свою чергу повинно допомогти роботам співчувати живим людям.
За даними порталу, науковці встановлюють у штучну шкіру сенсори, які можуть відрізняти легке торкання від сильного удару.
На думку одного з дослідників Мінору Асади, цей крок допоможе роботам відчувати такий же біль, який відчувають люди.
Він також сподівається, що роботи зможуть у майбутньому розпізнавати біль й у живих людей.
Зазначається, що команда науковців уже розробила роботизовану дитячу голову, яка може змінювати вирази обличчя у відповідь на торкання її синтетичної шкіри.
Нагадаємо, що китайська компанія, що займається виробництвом систем штучного інтелекту, передала чотирьох роботів для дезінфекції лікарні на сході провінції Шаньдун.
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