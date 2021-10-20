В Японії сталося виверження вулкана

Негайних повідомлень про жертви або серйозні пошкодження не надходило

На головному південному острові Японії Кюсю відбулося виверження вулкана Асо.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters.

Згідно з даними Японського метеорологічного агентства, виверження сталося близько 11:40 ранку за токійським часом. Вулкан вивергнув вулканічний попіл на 3500 метрів у небо.

Негайних повідомлень про жертви або серйозні пошкодження не надходило.

Метеорологічне агентство підвищило рівень небезпеки для вулкана до рівня 3 за 5-бальною шкалою, застерігаючи людей не наближатися до гори.

Як нагадує видання, у 2019 році на горі Асо сталося незначне виверження, а у вересні 2014 року на горі Онтаке загинули 63 людини, що стало найстрашнішою вулканічною катастрофою в Японії за майже 90 років.

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