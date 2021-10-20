В Японії сталося виверження вулкана
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters.
Згідно з даними Японського метеорологічного агентства, виверження сталося близько 11:40 ранку за токійським часом. Вулкан вивергнув вулканічний попіл на 3500 метрів у небо.
Негайних повідомлень про жертви або серйозні пошкодження не надходило.
Метеорологічне агентство підвищило рівень небезпеки для вулкана до рівня 3 за 5-бальною шкалою, застерігаючи людей не наближатися до гори.
Як нагадує видання, у 2019 році на горі Асо сталося незначне виверження, а у вересні 2014 року на горі Онтаке загинули 63 людини, що стало найстрашнішою вулканічною катастрофою в Японії за майже 90 років.
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