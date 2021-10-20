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В Японії сталося виверження вулкана

Негайних повідомлень про жертви або серйозні пошкодження не надходило
На головному південному острові Японії Кюсю відбулося виверження вулкана Асо.
В Японії сталося виверження вулкана Фото: Twitter @ NINJA250_NBYK

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters.

Згідно з даними Японського метеорологічного агентства, виверження сталося близько 11:40 ранку за токійським часом. Вулкан вивергнув вулканічний попіл на 3500 метрів у небо.

Негайних повідомлень про жертви або серйозні пошкодження не надходило.

Метеорологічне агентство підвищило рівень небезпеки для вулкана до рівня 3 за 5-бальною шкалою, застерігаючи людей не наближатися до гори.

Як нагадує видання, у 2019 році на горі Асо сталося незначне виверження, а у вересні 2014 року на горі Онтаке загинули 63 людини, що стало найстрашнішою вулканічною катастрофою в Японії за майже 90 років.

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20 10 2021 14:33
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