НОВИНИПісля довгих років суперечок японська принцеса Мако цього місяця вийде заміж за простолюдина Комуро, через що втратить свій королівський статус.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Японська принцеса Мако вийде заміж цього місяця за простолюдина
Очікується, що після весілля вони переїдуть до США, де Комуро працює юристом
Фото: з вільного доступу
Про це повідомляє ВВС.
В Імператорському дворі заявили, що дату весілля призначено на 26 жовтня.
Спочатку пара мала одружитися в 2018 році, але весілля відклали через фінансові труднощі в родині нареченого.
Мако і Комуро познайомилися в 2012 році в Міжнародному християнському університеті в Токіо, а неофіційно заручилися у вересні 2017 року.
Очікується, що після весілля вони переїдуть до США, де Комуро працює юристом.
Принцеса Мако відмовилася від одноразової виплати в розмірі до 150 мільйонів єн (1,3 мільйона доларів), що належить жінкам-членам імператорської родини при від'їзді з дому у зв'язку з одруженням.
Якщо її прохання про відмову від грошей буде задоволене, Мако стане першою імператорською особою в післявоєнній історії Японії, яка відмовилася від одноразової виплати.
Також очікується, що вона пропустить традиційні обряди, пов'язані з весіллям королівської родини.
Згідно з японським законодавством, члени імператорської родини жіночої статі втрачають свій статус при одруженні з "простолюдином", хоча члени чоловічої статі цього не роблять.
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01 10 2021 16:55 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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