Японська принцеса Мако вийде заміж цього місяця за простолюдина

Очікується, що після весілля вони переїдуть до США, де Комуро працює юристом

Після довгих років суперечок японська принцеса Мако цього місяця вийде заміж за простолюдина Комуро, через що втратить свій королівський статус.

В Імператорському дворі заявили, що дату весілля призначено на 26 жовтня.

Спочатку пара мала одружитися в 2018 році, але весілля відклали через фінансові труднощі в родині нареченого.

Мако і Комуро познайомилися в 2012 році в Міжнародному християнському університеті в Токіо, а неофіційно заручилися у вересні 2017 року.

Очікується, що після весілля вони переїдуть до США, де Комуро працює юристом.

Принцеса Мако відмовилася від одноразової виплати в розмірі до 150 мільйонів єн (1,3 мільйона доларів), що належить жінкам-членам імператорської родини при від'їзді з дому у зв'язку з одруженням.

Якщо її прохання про відмову від грошей буде задоволене, Мако стане першою імператорською особою ​​в післявоєнній історії Японії, яка відмовилася від одноразової виплати.

Також очікується, що вона пропустить традиційні обряди, пов'язані з весіллям королівської родини.

Згідно з японським законодавством, члени імператорської родини жіночої статі втрачають свій статус при одруженні з "простолюдином", хоча члени чоловічої статі цього не роблять.

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