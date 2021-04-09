Японська принцеса Мако відмовиться від $1,3 млн заради весілля з коханим нешляхетного походження
Про це пише Insider із посиланням на The Times, зазначає "Громадське".
Як зазначає видання, від королівських титулів принцеса відмовиться через те, що її коханий - нешляхетного походження. Весілля, яке вони вже й так відкладали, закохані зіграють у цьому році.
Після одруження з коханим Мако втратить статус членкині імператорської родини та переїде до США, до свого коханого. Комуро зараз чекає на результати своїх іспитів із права: він планує будувати адвокатську кар’єру в Нью-Йорку.
Пара познайомилася в Міжнародному християнському університеті у 2012 році. Про заручини офіційно стало відомо у 2017 році.
За даними The Times, бабуся Мако, колишня імператриця Мітіко, раніше описала її як "наївну" й закликала припинити стосунки з коханим. Причиною цього стали повідомлення про те, що мати Комуро була залучена до грошової суперечки на суму в майже 40 тисяч доларів. Суперечки нібито все ще тривають.
Весілля вже кілька разів відкладали на невизначений термін. Відмова від коштів уряду, на думку принцеси, має прискорити дату церемонії. Після весілля подружжя не отримає імператорського статусу, як і в майбутньому їхні діти.
Нагадаємо, що скибку весільного торта Діани й Чарльза пустили з молотка майже за £2 тисячі
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