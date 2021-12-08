БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИНа аукціоні у Великій Британії одну скибку весільного торта принцеси Діани й принца Чарльза від 1981 року продали за 1 850 фунтів стерлінгів.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Скибку весільного торта Діани й Чарльза пустили з молотка майже за £2 тисячі
До початку торгів очікувалось, що за скибку заплатять близько 500 фунтів, проте самі торги стартували від 300 фунтів і дуже швидко зросли до ціни 1 850 фунтів
Фото: PA Media
Про це повідомляє BBC.
До початку торгів очікувалось, що за скибку заплатять близько 500 фунтів, проте самі торги стартували від 300 фунтів і дуже швидко зросли до ціни 1 850 фунтів. Переможцем став один з інтернет-учасників торгів з міста Лідс.
Зазначається, що служниця, яка працювала у Кларенс-хаусі, вестмінстерській резиденції членів британської королівської сім'ї, Мойра Сміт, відколи отримала скибку торта 27 липня 1981 року, з того дня зберігала її у старій квітковій формочці для тортів, накривши харчовою плівкою.
Принц Уельський Чарльз і леді Діана Спенсер, яка стала принцесою Уельською Діаною, одружилися в соборі Святого Павла 29 липня 1981 року. Пара розійшлася через 11 років у 1992 р. та офіційно розлучилася вже у 1996 році.
Як повідомлялося, британські принци Вільям і Гаррі відкрили у саду Кенсінгтонського палацу пам’ятник принцесі Вельській Діані, якій 1 липня могло б виповнитися 60 років.
Принцеса Вельська загинула у 36-річному віці, коли їхала разом зі своїм другом Доді аль-Файєдом з паризького готелю Ritz. Мерседес, в якому знаходилася пара, на величезній швидкості врізався в опору мосту.
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12 08 2021 12:53 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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