Скибку весільного торта Діани й Чарльза пустили з молотка майже за £2 тисячі

До початку торгів очікувалось, що за скибку заплатять близько 500 фунтів, проте самі торги стартували від 300 фунтів і дуже швидко зросли до ціни 1 850 фунтів

На аукціоні у Великій Британії одну скибку весільного торта принцеси Діани й принца Чарльза від 1981 року продали за 1 850 фунтів стерлінгів.

До початку торгів очікувалось, що за скибку заплатять близько 500 фунтів, проте самі торги стартували від 300 фунтів і дуже швидко зросли до ціни 1 850 фунтів. Переможцем став один з інтернет-учасників торгів з міста Лідс.

Зазначається, що служниця, яка працювала у Кларенс-хаусі, вестмінстерській резиденції членів британської королівської сім'ї, Мойра Сміт, відколи отримала скибку торта 27 липня 1981 року, з того дня зберігала її у старій квітковій формочці для тортів, накривши харчовою плівкою.

Принц Уельський Чарльз і леді Діана Спенсер, яка стала принцесою Уельською Діаною, одружилися в соборі Святого Павла 29 липня 1981 року. Пара розійшлася через 11 років у 1992 р. та офіційно розлучилася вже у 1996 році.

Як повідомлялося, британські принци Вільям і Гаррі відкрили у саду Кенсінгтонського палацу пам’ятник принцесі Вельській Діані, якій 1 липня могло б виповнитися 60 років.

Принцеса Вельська загинула у 36-річному віці, коли їхала разом зі своїм другом Доді аль-Файєдом з паризького готелю Ritz. Мерседес, в якому знаходилася пара, на величезній швидкості врізався в опору мосту.