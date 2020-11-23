Колекцію речей Боба Ділана продали на аукціоні за $495 тисяч

Загалом найдорожчі речі викупила одна людина, особа якої не розголошується

На аукціоні Marvels of Modern Music Auction колекцію речей знаменитого американського співака Боба Ділана продали за майже пів мільйона доларів.

Про це повідомляє "Громадське" з посиланням на Kiro7.

На аукціоні в Бостоні виставили колекцію з текстів незаписаних і записаних пісень, листів тощо. Вона належала Тоні Гловеру з Міннеаполіса, який тривалий час був довіреною особою і другом Ділана. Він помер у 2019 році, а його дружина виставила колекцію на продаж.

Як зазначають в аукціонному домі RR Auction, Гловер зібрав "вражаюче розмаїття ефемерів і артефактів". У жовтні анонсували аукціон, а відбувся він 21 листопада.

Колекцію вирішили продавати окремо, тобто речі з неї розділили на окремі лоти. Найдорожчим став рукописний текст до відомої протестної композиції Ділана "Blowin in the Wind", яка стала гімном руху за громадянські права у країні. За нього віддали 108 253,75 долара. Загалом найдорожчі речі викупила одна людина, особа якої не розголошується. Серед них текст незаписаної пісні 1962 року, який співак написав після зустрічі з відомим американським виконавцем Вуді Гатрі. За скрипт заплатили майже 38 тисяч доларів. Також з-під молотка пішла рукописна стенограма інтерв’ю Ділана з тим самим Гловером від 1971 року. Серед іншого, в цьому інтерв’ю співак каже, що пісня "Lay Lady Lay" присвячена американській співачці та акторці Барбарі Стрейзанд. Іншим лотом на аукціоні була бобінна стрічка, датована жовтнем 1971 року, що містила три доріжки чорнових записів для альбому "Найкращі хіти Боба Ділана, том другий" (Bob Dylan’s Greatest Hits Vol. II.). Боб Ділан (справжнє ім'я Роберт Аллен Ціммерман) - американський співак, що розпочав свою кар'єру у 1959 році й видав 37 альбомів. За весь час було продано понад 100 мільйонів платівок. Впродовж своєї кар’єри Боб Ділан отримав 12 нагород "Ґреммі". У 2000 році музикант здобув "Оскар" за "Найкращу оригінальну пісню". Нею став трек "Things Have Changed" для фільму "Вундеркінди". Ця ж пісня принесла йому нагороду "Золотий глобус" у 2001-му. У 2008-му році журі літературної Пулітцерівської премії відзначило Боба Ділана за "глибокий вплив на популярну музику й американську культуру, позначений лірикою виняткової поетичної сили".

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