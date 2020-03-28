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Елтон Джон влаштує благодійний телеконцерт з Біллі Айліш та Алішою Кіз

Всі зірки виступатимуть зі своїх домівок і транслюватимуть концерт за допомогою спеціального обладнання
Британський співак і композитор Елтон Джон разом з іншими зірками організує спеціальний благодійний концерт, аби зібрати гроші на боротьбу з коронавірусом.
Елтон Джон влаштує благодійний телеконцерт з Біллі Айліш та Алішою Кіз Елтон Джон

Про це повідомляє Associated Press, зазначає "Громадське".

Виступ будуть транслювати телеканали Fox та iHeartMedia. Разом з Елтоном Джоном на концерті виступлять співачки Біллі Айліш, Мерая Кері, Аліша Кіз та інші.

Всі зірки виступатимуть зі своїх домівок і транслюватимуть концерт за допомогою спеціального обладнання.

Співак і композитор Елтон Джон закликає залишатися вдома під час карантину

Фото: Elton John/Twitter

Концерт відбудеться в неділю 29 березня о 21:00 за Вашингтоном (в понеділок 30 березня о 03:00 за Києвом). Всіх глядачів просять зробити пожертву на рахунок фонду Feeding America and First Responders Children's Foundation.

Планується, що концерт триватиме близько години.

Нагадаємо, що Metallica щопонеділка викладатиме свої концерти у відкритий доступ

 
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28 03 2020 15:34
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