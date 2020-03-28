Елтон Джон влаштує благодійний телеконцерт з Біллі Айліш та Алішою Кіз
Про це повідомляє Associated Press, зазначає "Громадське".
Виступ будуть транслювати телеканали Fox та iHeartMedia. Разом з Елтоном Джоном на концерті виступлять співачки Біллі Айліш, Мерая Кері, Аліша Кіз та інші.
Всі зірки виступатимуть зі своїх домівок і транслюватимуть концерт за допомогою спеціального обладнання.
Співак і композитор Елтон Джон закликає залишатися вдома під час карантину
Фото: Elton John/Twitter
Концерт відбудеться в неділю 29 березня о 21:00 за Вашингтоном (в понеділок 30 березня о 03:00 за Києвом). Всіх глядачів просять зробити пожертву на рахунок фонду Feeding America and First Responders Children's Foundation.
Планується, що концерт триватиме близько години.
Нагадаємо, що Metallica щопонеділка викладатиме свої концерти у відкритий доступ
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