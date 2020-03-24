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Metallica щопонеділка викладатиме свої концерти у відкритий доступ

"Потрібно відпочити від Netflix, перш ніж переглянути усю бібліотеку. Представляємо серію наших концертів: #MetallicaMondays"
Американський рок-гурт Metallica щопонеділка викладатиме записи своїх концертів у Facebook та YouTube.
Metallica щопонеділка викладатиме свої концерти у відкритий доступ Фото: Metallica/ Вікіпедія

Про це гурт повідомив у Facebook, зазначає "Громадське".

"Потрібно відпочити від Netflix, перш ніж переглянути усю бібліотеку. Представляємо серію наших концертів: #MetallicaMondays" - , йдеться у повідомленні.

Щопонеділка ввечері гурт викладатиме новий концерт.

У соцмережах уже доступний перший запис.

Раніше гурт повідомив, що деякі їхні виступи на фестивалях та інші концерти довелося скасувати через коронавірус. Виконавці також закликали фанів залишатися вдома, щоб запобігти інфікуванню

Нагадаємо, що суд визнав, що пісня Stairway To Heaven гурту Led Zeppelin не є плагіатом

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24 03 2020 16:34
ТЕГИ: музика
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