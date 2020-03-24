Metallica щопонеділка викладатиме свої концерти у відкритий доступ

"Потрібно відпочити від Netflix, перш ніж переглянути усю бібліотеку. Представляємо серію наших концертів: #MetallicaMondays"

Американський рок-гурт Metallica щопонеділка викладатиме записи своїх концертів у Facebook та YouTube.

Про це гурт повідомив у Facebook, зазначає "Громадське".

"Потрібно відпочити від Netflix, перш ніж переглянути усю бібліотеку. Представляємо серію наших концертів: #MetallicaMondays" - , йдеться у повідомленні.

Щопонеділка ввечері гурт викладатиме новий концерт.

У соцмережах уже доступний перший запис.

Раніше гурт повідомив, що деякі їхні виступи на фестивалях та інші концерти довелося скасувати через коронавірус. Виконавці також закликали фанів залишатися вдома, щоб запобігти інфікуванню

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