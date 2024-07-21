США стикаються з проблемами в розширенні виробництва ракет Patriot через дефіцит критично важливих компонентів

Не вистачає важливого компонента.

Плани США з використання японських заводів для збільшення виробництва ракет для систем ППО Patriot зіштовхнулися з перешкодами через дефіцит критично важливого компонента, який постачає компанія Boeing.

Про це повідомляє Reuters.

Японська компанія Mitsubishi Heavy Industries уже виробляє близько 30 таких ракет щороку за ліцензією оборонного підрядника Lockheed Martin та могла б збільшити цю кількість до 60.

США хочуть якнайшвидше збільшити виробництво з приблизно 500 ракет на рік до понад 750 на рік по всьому світу. Але розширення виробництва таких ракет на заводах у Японії неможливе без додаткових поставок координаторів цілі, які направляють ракети на завершальній стадії польоту. Цей компонент постачає компанія Boeing.

"Може пройти кілька років, перш ніж Mitsubishi Heavy Industries зможе збільшити обсяги виробництва", - сказало одне з джерел Reuters на умовах анонімності.

Навіть за наявності достатньої кількості координаторів цілі розширення річного виробництва таких ракет у Японії до понад 60 одиниць вимагатиме від Mitsubishi Heavy Industries нарощування потужностей.

У своєму плані на 2022 рік щодо подвоєння військових витрат уряд Японії заявив, що запропонує фінансову допомогу оборонним компаніям, які хочуть розширити виробництво. Однак ці субсидії поширюються лише на обладнання, призначене для військових країни, а не на експорт.

Тому Mitsubishi Heavy Industries або ж США доведеться знайти гроші на будівництво нового заводу, що може коштувати десятки мільйонів доларів і більше.