Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

США стикаються з проблемами в розширенні виробництва ракет Patriot через дефіцит критично важливих компонентів

21 липня 2024, 19:22
США стикаються з проблемами в розширенні виробництва ракет Patriot через дефіцит критично важливих компонентів
Фото: timesofisrael.com
Не вистачає важливого компонента.

Плани США з використання японських заводів для збільшення виробництва ракет для систем ППО Patriot зіштовхнулися з перешкодами через дефіцит критично важливого компонента, який постачає компанія Boeing.

Про це повідомляє Reuters.

Японська компанія Mitsubishi Heavy Industries уже виробляє близько 30 таких ракет щороку за ліцензією оборонного підрядника Lockheed Martin та могла б збільшити цю кількість до 60.

США хочуть якнайшвидше збільшити виробництво з приблизно 500 ракет на рік до понад 750 на рік по всьому світу. Але розширення виробництва таких ракет на заводах у Японії неможливе без додаткових поставок координаторів цілі, які направляють ракети на завершальній стадії польоту. Цей компонент постачає компанія Boeing.

"Може пройти кілька років, перш ніж Mitsubishi Heavy Industries зможе збільшити обсяги виробництва", - сказало одне з джерел Reuters на умовах анонімності. 

Навіть за наявності достатньої кількості координаторів цілі розширення річного виробництва таких ракет у Японії до понад 60 одиниць вимагатиме від Mitsubishi Heavy Industries нарощування потужностей.

У своєму плані на 2022 рік щодо подвоєння військових витрат уряд Японії заявив, що запропонує фінансову допомогу оборонним компаніям, які хочуть розширити виробництво. Однак ці субсидії поширюються лише на обладнання, призначене для військових країни, а не на експорт. 

Тому Mitsubishi Heavy Industries або ж США доведеться знайти гроші на будівництво нового заводу, що може коштувати десятки мільйонів доларів і більше.

СШАЯпоніяPatriot

Останні матеріали

Сага про Україну та F-16. Як старі радянські статути і командування заважають руху України до НАТО – Том Купер
Політика
Сага про Україну та F-16. Як старі радянські статути і командування заважають руху України до НАТО – Том Купер
Переклад iPress – 21 липня 2024, 21:57
Фронт на середину липня: майже без змін. Та про погані новини зі США – Ендрю Таннер
Політика
Фронт на середину липня: майже без змін. Та про погані новини зі США – Ендрю Таннер
19 липня 2024, 15:30
Обережно: інфіковано росією. Вчені повинні припинити ганьбити себе недолугими політичними пропозиціями про
Політика
Обережно: інфіковано росією. Вчені повинні припинити ганьбити себе недолугими політичними пропозиціями про "мирні переговори" з путіним – Нейл Абрамс
Переклад iPress – 19 липня 2024, 11:24
Вашингтонський саміт НАТО 2024 року: зустріч перед бурею? Максимум святкування, мінімум суперечностей – RUSI
Політика
Вашингтонський саміт НАТО 2024 року: зустріч перед бурею? Максимум святкування, мінімум суперечностей – RUSI
Переклад iPress – 19 липня 2024, 09:17
Старий європейський порядок тріщить по швах. Незабаром дізнаємося, чи зможе Британія допомогти його втримати – Тімоті Ґартон Еш
Політика
Старий європейський порядок тріщить по швах. Незабаром дізнаємося, чи зможе Британія допомогти його втримати – Тімоті Ґартон Еш
Переклад iPress – 18 липня 2024, 14:57
Як скасувати зовнішньополітичний апокаліпсис. Трампу не змінити вектор США – Еліот Коен
Політика
Як скасувати зовнішньополітичний апокаліпсис. Трампу не змінити вектор США – Еліот Коен
Переклад iPress – 18 липня 2024, 11:40
Огляд війни: ЗСУ тиснуть на півночі Харківщини. Та чому в Україні досі нема обіцяних F-16 – Том Купер
Політика
Огляд війни: ЗСУ тиснуть на півночі Харківщини. Та чому в Україні досі нема обіцяних F-16 – Том Купер
Переклад iPress – 17 липня 2024, 21:50
Поки що допомога США надходить. Але майбутній шантаж Трампа є єдиним способом росії перемогти у війні – Макс Бут
Політика
Поки що допомога США надходить. Але майбутній шантаж Трампа є єдиним способом росії перемогти у війні – Макс Бут
Переклад iPress – 17 липня 2024, 16:27
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється