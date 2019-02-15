Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

13 пар в Японії вперше оскаржують заборону одностатевих шлюбів

Вони вимагають по 1 млн єн компенсації
На День святого Валентина 13 пар вперше в Японії оскаржують заборону одностатевих шлюбів.
13 пар в Японії вперше оскаржують заборону одностатевих шлюбів Фото: Toshifumi Kitamura/AFP/Getty Images

Вони подали позови 14 лютого проти уряду і вимагають відшкодувати 1 млн єн ($9 тис.) на людину за те, що їм відмовлено в тих же юридичних правах, що і у гетеросексуальних пар, повідомляє The Guardian.

"Чому у нас навіть немає простого вибору, одружуватися чи ні?", – сказала Йоко Огава, яка разом зі своєю коханою вже 25 років.

Японія є єдиною країною з країн "великої сімки", яка не визнає одностатеві союзи.

Конституція Японії передбачає, що "шлюб повинен укладатися тільки за згодою обох статей", а уряд каже, що це означає, що одностатеві шлюби "не передбачені" в конституції або цивільному праві.

Але адвокати позивачів та інші експерти-юристи це заперечують і кажуть, що в конституції немає нічого, що забороняло б одностатеві шлюби. Вони стверджують, що формулювання післявоєнної конституції 1947 року потрібне тільки для того, щоб забезпечити рівність між подружжям і запобігти примусовим шлюбам.

У 2015 році Токіо почало видавати символічні "партнерські" сертифікати одностатевим парам. Але вони не мають юридичної сил по всій країні, а це означає, що партнерам можна заборонити відвідувати близьких у лікарнях або, наприклад, відмовити в оренді.

У січні в Японії провели опитування, яке показало, що майже 80% японців у віці від 20 до 59 років підтримують легалізацію одностатевих шлюбів.

Також, парламент Анголи проголосував за декриміналізацію гомосексуальних відносин. До внесення змін до Кримінального кодексу одностатеві зв'язки в Анголі вважалися злочином проти суспільної моральності.

 
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

15 02 2019 11:14
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Жити з посттравматичним розладом. Історія ветеранки після 4 років війни на Донбасі

Жити з посттравматичним розладом. Історія ветеранки після 4 років війни на Донбасі

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.