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ПОЛІТИКА

В ЄС назвали терміни переговорів про членство України

28 березня 2023, 17:16
В ЄС назвали терміни переговорів про членство України
Фото: з вільних джерел
Незабаром Єврокомісія має оприлюднити звіт про прогрес України та Молдови на шляху до євроінтеграції, нагадав Шарль Мішель.

Глави країн Євросоюзу можуть обговорити перспективу початку переговорів щодо вступу України та Молдови до євроспільноти на зимовому саміті.

Про це сказав президент Європейської ради Шарль Мішель під час візиту до Молдови у вівторок, 28 березня

Глава Євроради у Кишиневі зустрівся з президенткою Молдови та оголосив про виділення близько мільярда євро допомоги. Шарль Мішель пояснив, що кошти підуть на підтримку стабільності Молдови.

Він зазначив, що Європейська комісія найближчим часом повинна опублікувати звіт про прогрес України та Молдови на шляху до євроінтеграції. За словами Мішеля, після отримання результатів стане зрозуміло, коли можуть розпочатися переговори про вступ країн-кандидаток до ЄС.

"На підставі цього звіту я маю намір порушити питання про початок переговорів з усіма трьома країнами (мова йшла про Україну, Молдову, а також Грузію, - ред.) про їх прийом до ЄС. Ймовірно, питання про початок переговорів про прийом Молдови та України до Євросоюзу буде розглянуто на саміті в грудні", - заявив Мішель.

Варто зазначити, що Україна та Молдова в червні минулого року отримали статус кандидата в члени ЄС. Водночас Грузії поки відмовили у наданні статусу.

Раніше повідомлялось, що ЄС хоче збільшити оборонні витрати на €70 млрд до 2025 року.

ЄСвійнапереговоричленство ЄСШарль Мішель

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