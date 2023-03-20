ЄС хоче збільшити оборонні витрати на €70 млрд до 2025 року

Країни Європейського союзу мають намір збільшити бюджет на оборону на 30%.

В 2021 році на них було передбачено €214 млрд, а до 2025 - €284 млрд, що на 70 більше.

Йдеться в річному звіті ЄС.

Мова документ "Річний звіт про хід реалізації Стратегічного компасу безпеки та оборони".

"Країни ЄС збільшують свої оборонні витрати та інвестиції. Після початку війни РФ проти України всі країни ЄС оголосили про збільшення витрат, які, за оцінками, додатково принесуть 70 млрд євро в 2025 році", - мовиться в звіті. Згідно звіту, витрати мають збільшитися на третину.

Раніше стало відомо, що ЄС планує передати Україні 1 млн снарядів.