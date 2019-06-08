В ЄС працюють над невизнанням паспортів Росії, виданих на Донбасі

Ці обговорення Литва підтвердила після того, як Естонія вирішила не визнавати такі паспорти

Литовські дипломати працюють, щоб Євросоюз не визнавав російські паспорти, видані Росією мешканцям Луганської та Донецької областей України після 24 квітня цього року.

"У цей момент ми активно працюємо над координованою відповіддю на рівні ЄС на триваючі порушення суверенітету і територіальної цілісності України, включаючи незаконно видані Російською Федерацією документи мешканцям України в тимчасово окупованих Росією Донецькій і Луганській областях України", - йдеться у заяві МЗС Литви, повідомляє УП.

Ці обговорення Литва підтвердила після того, як Естонія вирішила не визнавати такі паспорти.

"У цей момент у Брюсселі ведуться дискусії, в яких держави-члени разом з відомствами ЄС шукають способи, як реалізувати технічно скоординовану і єдину політику ЄС щодо невизнання таких паспортів", - повідомляє міністерство.

"Ми дотримуємося позиції про те, що коли Єврокомісія затвердить відповідні заходи, всі члени ЄС на ґрунті загального підходу і спільно не визнають ці паспорти. Якщо не вдасться прийти до спільної згоди, будуть запроваджені односторонні заходи", - заявили в МЗС.

Нагадаємо, 14 червня у Росії почали видавати російські паспорти жителям окупованих територій Донецької та Луганської областей.