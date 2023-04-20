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ПОЛІТИКА

В ЄС припускають, що досягли ліміту санкцій проти росії – FT

20 квітня 2023, 15:20
В ЄС припускають, що досягли ліміту санкцій проти росії – FT
Деякі країни ЄС закликають запровадити санкції проти ядерної енергетики рф.

У Європейському союзі припускають, що, ймовірно, санкції проти росії досягли своєї стелі. Проте ЄС все ж збирається запровадити 11-й пакет санкцій.

Про це повідомляє Financial Times.

Зазначається, що з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну європейські країни запровадити 10 пакетів антиросійських санкцій. Таким чином ЄС заблокував майже весь експорт російської нафти, а також продаж технологій, машин і електротоварів. Також введені персональні санкції, заморожені рахунки сотень фізичних та юридичних осіб.

За словами посадовців, які працюють над майбутніми санкціями ЄС, додаткові дії, ймовірно, обмежаться розширенням списку осіб, на яких поширюється заморожування активів і заборона на в'їзд (наразі це майже 1500 осіб і понад 200 організацій), а також кроками щодо посилення чинних заходів шляхом закриття лазівок.

"Ми закінчили. Якщо ми запровадимо більше санкцій, буде більше винятків, ніж заходів", - сказав європейський чиновник.

Деякі країни ЄС закликають запровадити санкції проти ядерної енергетики рф. Це єдина сфера, яка залишилася майже недоторканою. Риторика щодо цього питання посилюється після підтримки Німеччини. Проте Франція та Угорщина виступили проти.

Ймовірно, ЄС запровадить санкції проти керівників "Росатом", а також російських чиновників, причетних до захоплення Запорізької АЕС та викрадення українських дітей.

Напгадаємо, США запровадили санкції проти компаній, які постачали Ірану електронні компоненти для безпілотників.

ЄСсанкціївійна

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