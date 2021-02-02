В ЄС розкритикували Косово за намір відкрити посольство в Єрусалимі

В Євросоюзі шкодують щодо рішення Косова визнати Єрусалим столицею Ізраїлю.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив речник Європейської служби зовнішніх дій Петер Стано на брифінгу в Брюсселі.

"Це прикре рішення з боку Косова, тому що це рішення розходиться із позицію Європейського Союзу щодо Єрусалима. Для ЄС питання Єрусалиму однозначно, коли йдеться про дипломатичні установи. Всі посольства країн-членів та представництво ЄС розміщені в Тель-Авіві. Остаточне рішення щодо статусу Єрусалиму має биту вирішене у прямих переговорах між Ізраїлем та Палестиною", - сказав Стано.

Він нагадав, що Косово визначило європейську інтеграцію своїм пріоритетом, а це передбачає дії відповідно до позиції Євросоюзу.

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