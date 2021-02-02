ПОЛІТИКА НОВИНИВ Євросоюзі шкодують щодо рішення Косова визнати Єрусалим столицею Ізраїлю.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В ЄС розкритикували Косово за намір відкрити посольство в Єрусалимі
Фото: 112.ua
Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив речник Європейської служби зовнішніх дій Петер Стано на брифінгу в Брюсселі.
"Це прикре рішення з боку Косова, тому що це рішення розходиться із позицію Європейського Союзу щодо Єрусалима. Для ЄС питання Єрусалиму однозначно, коли йдеться про дипломатичні установи. Всі посольства країн-членів та представництво ЄС розміщені в Тель-Авіві. Остаточне рішення щодо статусу Єрусалиму має биту вирішене у прямих переговорах між Ізраїлем та Палестиною", - сказав Стано.
Він нагадав, що Косово визначило європейську інтеграцію своїм пріоритетом, а це передбачає дії відповідно до позиції Євросоюзу.
Читайте також:Україна визнала паспорта Косово, - МЗС
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
02 02 2021 14:45 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО Туреччина звела 81-кілометрову стіну на кордоні з Іраном
- ФОТО Зеленський привітав Санду з перемогою на виборах президента Молдови
- ВІДЕО У США пройшли останні дебати Байдена і Трампа перед виборами
- Скриньку Пандори відкрили: як "державні гарантії" можуть привести Україну до нової економічної кризи
- 197 днів в полоні кіборга-поета. "Я ховав вірші в язиках кросівок, які були забиті папірцями"Я писав вірші в полоні, бо хотів виговоритися, а це треба було робити у стислій формі