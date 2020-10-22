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В ЄС скликають саміт щодо коронавірусу

За останніми даними, у світі зафіксовано 41,5 мільйона випадків COVID-19
Глава Євроради Шарль Мішель ухвалив рішення про скликання саміту Євросоюзу у зв'язку з пандемією коронавірусу.
В ЄС скликають саміт щодо коронавірусу Фото: afp.com

Про це він повідомив у Twitter, передає "Укрінформ".

"Запрошую лідерів на неформальну відеоконференцію 29 жовтня 2020 року. Маємо посилити наші колективні зусилля в боротьбі з COVID-19", - зазначається в повідомленні.

За останніми даними, у світі зафіксовано 41,5 мільйона випадків COVID-19, з них у Європі - понад 7,5 мільйона випадків.

Нагадаємо, що Чехія оголосила локдаун через COVID-19

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22 10 2020 11:15
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