ПОЛІТИКА НОВИНИГлава Євроради Шарль Мішель ухвалив рішення про скликання саміту Євросоюзу у зв'язку з пандемією коронавірусу.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В ЄС скликають саміт щодо коронавірусу
За останніми даними, у світі зафіксовано 41,5 мільйона випадків COVID-19
Фото: afp.com
Про це він повідомив у Twitter, передає "Укрінформ".
"Запрошую лідерів на неформальну відеоконференцію 29 жовтня 2020 року. Маємо посилити наші колективні зусилля в боротьбі з COVID-19", - зазначається в повідомленні.
За останніми даними, у світі зафіксовано 41,5 мільйона випадків COVID-19, з них у Європі - понад 7,5 мільйона випадків.
Нагадаємо, що Чехія оголосила локдаун через COVID-19
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