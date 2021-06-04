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В ЄС спрогнозували, коли можливе досягнення колективного імунітету проти COVID-19

Населення ЄС може досягти колективного імунітету проти коронавірусу до середини липня
Бретон в кінці березня вже припустив, що колективний імунітет буде можливий в ЄС до 14 липня, оскільки очікується, що темпи вакцинації прискоряться завдяки новим поставкам вакцин.
В ЄС спрогнозували, коли можливе досягнення колективного імунітету проти COVID-19 Фото: Детектор медіа

Такий прогноз дав єврокомісар Тьєррі Бретон, відповідальний за кампанію вакцинації в ЄС, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Local.

Бретон в кінці березня вже припустив, що колективний імунітет буде можливий в ЄС до 14 липня, оскільки очікується, що темпи вакцинації прискоряться завдяки новим поставкам вакцин.

У понеділок він підтвердив свій прогноз виданню Le Parisien.

"Тепер у нас є чітке уявлення про те, що відбувається, від виробництва вакцин до розподілу і тестування", - сказав він.

"14 мільйонів доз були доставлені в ЄС в січні, 28 мільйонів в лютому і 60 мільйонів в березні. У наступному кварталі ми збільшимо до 100 мільйонів в квітні, травні і червні. Потім 120 мільйонів влітку, а з вересня ми вийдемо на рівень 200 мільйонів", - сказав він.

За словами Бретона, у другій половині року в цілому ЄС отримає понад 800 мільйонів доз.

"Колективний імунітет можна досягти для всіх жителів Європейського Союзу в середині липня", - запевнив європейський комісар.

Нагадаємо, що ОАЕ першими з країн можуть досягти колективного імунітету від COVID-19 завдяки активній вакцинації

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06 04 2021 10:53
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