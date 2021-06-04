В ЄС спрогнозували, коли можливе досягнення колективного імунітету проти COVID-19
Такий прогноз дав єврокомісар Тьєррі Бретон, відповідальний за кампанію вакцинації в ЄС, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Local.
Бретон в кінці березня вже припустив, що колективний імунітет буде можливий в ЄС до 14 липня, оскільки очікується, що темпи вакцинації прискоряться завдяки новим поставкам вакцин.
У понеділок він підтвердив свій прогноз виданню Le Parisien.
"Тепер у нас є чітке уявлення про те, що відбувається, від виробництва вакцин до розподілу і тестування", - сказав він.
"14 мільйонів доз були доставлені в ЄС в січні, 28 мільйонів в лютому і 60 мільйонів в березні. У наступному кварталі ми збільшимо до 100 мільйонів в квітні, травні і червні. Потім 120 мільйонів влітку, а з вересня ми вийдемо на рівень 200 мільйонів", - сказав він.
За словами Бретона, у другій половині року в цілому ЄС отримає понад 800 мільйонів доз.
"Колективний імунітет можна досягти для всіх жителів Європейського Союзу в середині липня", - запевнив європейський комісар.
Нагадаємо, що ОАЕ першими з країн можуть досягти колективного імунітету від COVID-19 завдяки активній вакцинації
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО В Україну доставили першу партію вакцини від коронавірусу
- ФОТО У Відні запустили спеціальний трамвай для вакцинації від грипу
- ВІДЕО Школи в двох областях повністю відкрилися для учнів
- Епідемія грипу - звичне сезонне явище, проте у 2020 році воно протікає на тлі пандемії COVID-19
- Як штучний інтелект може допомогти у боротьбі зі стресом