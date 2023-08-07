Матеріали:
Теми:

В ЄС вважають конструктивною участь Китаю у зустрічі в Джидді – Financial Times

07 серпня 2023, 10:31
В ЄС вважають конструктивною участь Китаю у зустрічі в Джидді – Financial Times
Фото: Укрінформ
Європейські союзники України назвали контруктивною участь Китаю у зустрічі радників лідерів держав щодо української "формули миру" в Джидді.

Про це повідомляє Financial Times, посилаючись на європейських посадовців.

Китай дав зрозуміти, що готовий брати участь у подальших міжнародних переговорах щодо врегулювання війни в Україні, вважають європейські посадовці.

Союзники України привітали "конструктивну" участь Китаю в форумі у Саудівській Аравії, куди не запросили представників росії, пише видання. 

"Зустріч у Джидді завершилася в неділю без конкретних зрушень, але  присутність Пекіна, який раніше відмовився брати участь у подібних переговорах у Копенгагені, була сприйнята як перелом у бік Києва й стала головною подією серед учасників заходу", - йдеться в матеріалі Financial Times. 

Один європейський дипломат сказав, що Китай "виглядає конструктивним і прагне показати, що він не росія". "Сама присутність Китаю показує, що росія стає все більш і більш ізольованою", - сказав він.

Інший європейський посадовець сказав, що Китай "брав активну участь і позитивно поставився до ідеї третьої зустрічі на цьому рівні".

Нагадаємо, що наступний раунд саміту очікується у вересні.
ЄССШАсамітформула миру

Останні матеріали

Західні дипломати повинні припинити скиглити про Україну. Їм варто більше зануритися у війну, яку вони не вели десятиліттями – Еліот Коен
Політика
Західні дипломати повинні припинити скиглити про Україну. Їм варто більше зануритися у війну, яку вони не вели десятиліттями – Еліот Коен
Переклад iPress – 07 серпня 2023, 11:06
Україна у війні на Чорному морі поза конкуренцією. Що можуть принести переговори в Саудівській Аравії – Філліпс О'Брайен
Політика
Україна у війні на Чорному морі поза конкуренцією. Що можуть принести переговори в Саудівській Аравії – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 07 серпня 2023, 09:34
Загроза виходу США з НАТО цілком реальна. Як врятувати Альянс і Європу від Трампа? – Washington Post
Політика
Загроза виходу США з НАТО цілком реальна. Як врятувати Альянс і Європу від Трампа? – Washington Post
Переклад iPress – 04 серпня 2023, 15:59
Святі, громи і блискавки: інтенсивна повітряна війна України та росії. Частина 2 – Том Купер
Технології
Святі, громи і блискавки: інтенсивна повітряна війна України та росії. Частина 2 – Том Купер
Переклад iPress – 04 серпня 2023, 12:20
Ядерний шантаж кремля перестав працювати. Світ знає, що путін занадто наляканий, щоб застосувати ядерну зброю – Світлана Моренець
Політика
Ядерний шантаж кремля перестав працювати. Світ знає, що путін занадто наляканий, щоб застосувати ядерну зброю – Світлана Моренець
04 серпня 2023, 08:51
путін і
Політика
путін і "вагнерівці" все ще полюють на Африку та її ресурси. Що можуть вдіяти США – адмірал Джеймс Ставрідіс
Переклад iPress – 03 серпня 2023, 15:21
Обвинувачення Трампа змусило пропагандонів путіна тремтіти. Вони чекають на громадянську війну в США – Джулія Девіс
Cуспільство
Обвинувачення Трампа змусило пропагандонів путіна тремтіти. Вони чекають на громадянську війну в США – Джулія Девіс
Переклад iPress – 03 серпня 2023, 12:29
Зберегти американську демократію. Обвинувачення Трампа в заколоті – це саме та справа – The Atlantic
Політика
Зберегти американську демократію. Обвинувачення Трампа в заколоті – це саме та справа – The Atlantic
Переклад iPress – 03 серпня 2023, 09:31
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється