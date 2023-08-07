В ЄС вважають конструктивною участь Китаю у зустрічі в Джидді – Financial Times

Європейські союзники України назвали контруктивною участь Китаю у зустрічі радників лідерів держав щодо української "формули миру" в Джидді.

Про це повідомляє Financial Times, посилаючись на європейських посадовців.

Китай дав зрозуміти, що готовий брати участь у подальших міжнародних переговорах щодо врегулювання війни в Україні, вважають європейські посадовці.

Союзники України привітали "конструктивну" участь Китаю в форумі у Саудівській Аравії, куди не запросили представників росії, пише видання.

"Зустріч у Джидді завершилася в неділю без конкретних зрушень, але присутність Пекіна, який раніше відмовився брати участь у подібних переговорах у Копенгагені, була сприйнята як перелом у бік Києва й стала головною подією серед учасників заходу", - йдеться в матеріалі Financial Times.

Один європейський дипломат сказав, що Китай "виглядає конструктивним і прагне показати, що він не росія". "Сама присутність Китаю показує, що росія стає все більш і більш ізольованою", - сказав він.

Інший європейський посадовець сказав, що Китай "брав активну участь і позитивно поставився до ідеї третьої зустрічі на цьому рівні".