В ЄС закликають запровадити санкції проти іранської ракетної промисловості – Der Spiegel

У Борреля дали своє пояснення.

Німеччина та ще вісім країн закликають ЄС запровадити санкції проти ракетної промисловості Ірану через постачання безпілотників і ракет ісламістам та в росію, але Брюссель не поспішає цього робити.

Про це пише видання Der Spiegel.

Зазначається, що міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок та декілька її колег направили з цього приводу колективний лист очільнику європейської дипломатії Жозепу Боррелю, але той поки що так і не дав на нього відповіді. У зверненні міністри наголошують, що обмеження необхідні, аби припинити чи хоча б зменшити об'єми постачання іранських безпілотників та ракет у росію та на Близький Схід.

Лист, підписаний Бербок і міністрами закордонних справ Франції, Чехії, Данії, Естонії, Латвії, Литви, Румунії та Нідерландів, датований ще 19 лютого. У Борреля відсутність офіційної реакції пояснюють тим, що процедура, пов'язана з санкціями, є конфіденційною, тому коментувати її не можна.

Нещодавно стало відомо, що Іран начебто надав росії велику кількість потужних балістичних ракет класу "земля-земля". Мова йшла про близько 400 балістичних ракет Zolfaghar та Fateh-110.

У Білому домі заявили, що поки не можуть підтвердити передачу іранських балістичних ракет росії, але переговори між Тегераном та москвою тривають. Згодом Іран заперечив відправку балістичних ракет росії, назвавши ці повідомлення "безпідставними".