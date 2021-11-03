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В ЄС затвердили четверту вакцину проти коронавірусу

Євросоюз вже замовив 400 мільйонів доз цієї вакцини
Регулюючий орган Європейського Союзу у сфері лікарських засобів (ЕМА) рекомендував до застосування у ЄС вакцину від коронавірусу компанії Janssen, яка належить американській компанії Johnson&Johnson.
В ЄС затвердили четверту вакцину проти коронавірусу Фото: РБК-Україна

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на заяву, опубліковану 11 березня на офіційному сайті ЕМА.

"EMA рекомендувала надати тимчасове реєстраційне посвідчення вакцині Janssen проти COVID-19 для людей, старших 18 років", - сказано у заяві агенції.

Регулятор ЄС після експертизи дійшов висновку, що дані про вакцину є надійними і відповідають критеріям ефективності, безпеки та якості. 

Вакцина від COVID-19 Janssen - четверта вакцина, рекомендована в ЄС для запобігання коронавірусу.  Раніше регулятор ЄС вже схвалив німецько-американську вакцину від BioNTech/Pfizer, британсько-шведську від AstraZeneca та американську вакцину від компанії Moderna.

Вакцина, розроблена фармацевтичною компанією Janssen, що належить Johnson&Johnson і базується в Бельгії, відрізняється від інших затверджених вакцин, оскільки вимагає введення лише однієї дози. 

Євросоюз вже замовив 400 мільйонів доз цієї вакцини. 

За даними регулятора, вакцина демонструє ефективність у 67%. 

Побічні ефекти вакцини від Janssen під час клінічних досліджень  зазвичай були легкими або помірними і зникали протягом декількох днів після вакцинації. Найбільш частими з них були біль в місці ін'єкції, головний біль, втома, біль у м'язах і нудота. 

Нагадаємо, що вакцини проти COVID-19 Covishield та Oxford-AstraZeneca ідентичні

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11 03 2021 16:39
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