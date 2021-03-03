Вакцини проти COVID-19 Covishield та Oxford-AstraZeneca ідентичні - посол Великої Британії

Посол Великої Британії в Україні Мелінда Сімммонс наголошує, що вакцини проти коронавірусної хвороби COVID-19 Covishield та Oxford-AstraZeneca AZD1222 є ідентичними, оскільки перша є лише ліцензійною назвою другої під час виробництва в Індії.

"Фактчек. Вакцина проти COVID-19 Covishield та Oxford-AstraZeneca AZD1222 ідентичні. Covishield - це ліцензійна назва AZD1222, виробленої в Індії. Припущення, що вакцини AZ/Covishield, використовувані в Україні, відрізняються за формулою, категорично невірне", - написала Сіммонс у своєму Twitter у середу.

Як повідомлялося, літак із першою партією COVID-вакцини Oxford/AstraZeneca (Covishield) приземлився в аеропорту "Бориспіль" уранці 24 лютого. Препарат Oxford/AstraZeneca виробляється на потужностях Serum Institute (Індія) і має локальну (торговельну) назву Covishield. Для екстреного застосування в Україні його зареєстрували в понеділок, 22 лютого.

Раніше для екстреного застосування вакцину схвалила Всесвітня організація охорони здоров'я, також дозвіл на її використання дали Велика Британія, ЄС та Індія. Вакцина розроблена Оксфордським університетом та британсько-шведською компанією AstraZeneca.

Україна отримала підтвердження про постачання в рамках механізму COVAX 2,2-3,7 млн доз вакцин Oxford/AstraZeneca у I-II кварталі 2021 року. Крім того, цю вакцину буде закуплено державним коштом безпосередньо у виробників.

Україна також уклала додаткові прямі контракти на постачання вакцини проти COVID-19, які розроблені за участю компаній AstraZeneca (Велика Британія-Швеція) і NovaVax (США) і виробляються на потужностях Serum Institute (Індія).

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