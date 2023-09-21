В Єврокомісії відреагували на заяву Моравецького про постачання зброї Україні

Політика ЄС стосовно України не змінюється.

Єврокомісія прокоментувала заяву польського прем'єра Матеуша Моравецького про постачання зброї Україні. Разом з тим Брюссель висловлює тверду підтримку Києву.

Про це заявив зовнішньополітичний речник Єврокомісії Петер Стано, повідомляє "Європейська правда".

"Ми не коментуємо оголошення Польщі про те, що вони мають намір зробити стосовно їх добровільного двостороннього внеску у законну оборону України проти агресії", - наголосив речник Єврокомісії.

Втім, Стано не став давати пряму оцінку заяві Моравецького. Натомість заявив, що політика ЄС стосовно України не змінюється.

"Підтримка Євросоюзом України залишається твердою у всіх сферах, у яких ми підтримуємо Україну: політичній, економічній, гуманітарній, міжнародній, дипломатичній та військовій", - наголосив Стано.

За його словами, держави-члени ЄС самостійно вирішують, яке озброєння вони постачають Україні.

Нагадаємо, що польський прем'єр заявив, що Польща більше не передає зброю Україні. За його словами, Варшава проводить модернізацію і швидке озброєння своєї армії, аби вона стала однією з найсильніших сухопутних армій світу у короткі терміни.

Разом з тим Моравецький заявив, що Польща не гальмуватиме роботу транспортного хабу в Жешуві з постачання зброї Україні.