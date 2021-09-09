ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИТелескоп James Webb, який є спільним проєктом Європейського космічного агентства (ESA), NASA та Канадського космічного агентства (CSA) планується запустити 18 грудня.
Портал Space зазначає, що попередньою датою запуску була 31 жовтня.
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В Європейському космічному агентстві назвали нову дату запуску телескопа James Webb
Портал Space зазначає, що попередньою датою запуску була 31 жовтня
Фото: Укрінформ
Як передає Укрінформ, про це повідомляє обсерваторія у Tвіттері.
"Запуск телескопа James Webb запланований на 18 грудня 2021 року", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що така дата була узгоджена ESA, NASA та компанією Arianespace, чия ракета-носій буде виводити телескоп на орбіту з космодрому у французькій Гвіані.
Портал Space зазначає, що попередньою датою запуску була 31 жовтня.
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09 09 2021 16:58 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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