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В Європейському космічному агентстві назвали нову дату запуску телескопа James Webb

Портал Space зазначає, що попередньою датою запуску була 31 жовтня
Телескоп James Webb, який є спільним проєктом Європейського космічного агентства (ESA), NASA та Канадського космічного агентства (CSA) планується запустити 18 грудня.
В Європейському космічному агентстві назвали нову дату запуску телескопа James Webb Фото: Укрінформ

Як передає Укрінформ, про це повідомляє обсерваторія у Tвіттері.

"Запуск телескопа James Webb запланований на 18 грудня 2021 року", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що така дата була узгоджена ESA, NASA та компанією Arianespace, чия ракета-носій буде виводити телескоп на орбіту з космодрому у французькій Гвіані.

Портал Space зазначає, що попередньою датою запуску була 31 жовтня.
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09 09 2021 16:58
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