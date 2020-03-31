В Європі наймолодшою жертвою коронавірусу стала 12-річна бельгійка
Про це повідомляє Le Soir, передає РБК - Україна.
За останніми даними Міністерства охорони здоров'я Бельгії, в країні померли від коронавірусу 705 осіб, з них 94 за останню добу.
Всього в країні підтверджено 12 775 випадків COVID-19, з них 876 захворювань за 30 березня. Вилікувались від коронавіруса 1696 осіб.
Найбільша кількість захворювань зафіксовано у регіоні Фландрія - 7531 (59%), Валлонії - 3554 (28%), і в Брюсселі - 1452 (11%).
Відзначимо, уряд Бельгії з 20 березня у зв'язку з пандемією коронавіруса закрив кордони для несуттєвих поїздок. Обмеження на в'їзд в Бельгії будуть контролювати правоохоронні органи, а порушників будуть карати.
Нагадаємо, що станом на ранок вівторка кількість підтверджених випадків коронавірусу COVID-19 у світі перевищила вже 785 тисяч.
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