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В Європі перебуває близько 4 млн українців

26 вересня 2023, 21:29
В Європі перебуває близько 4 млн українців
Фото: з відкритих джерел
Найбільше українських громадян у Німеччині.

Про це повідомляє Укрінформ.

"Близько 4 млн зі статусом шукачі тимчасового притулку з числа українських громадян перебувають в Європі", – поінформувала віцепрем'єр-міністерка Ірина Верещук.

Вона зауважила, що кожна з країн Європи сама визначає обсяги і терміни допомоги українцям, які рятуються від війни.

Втім 13 вересня президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн повідомила про намір Єврокомісії продовжити програму тимчасового захисту для українці ще на 18 місяців.

За словами Верещук, найбільше українців наразі перебувают у Німеччині – 27%. Проте Берлін планує скоротити федеральні видатки на допомогу українським біженцям, але адресна допомога буде підвищена на 12%.

Раніше ми писали, що Німеччина наступного року вдвічі скоротить допомогу біженцям.

 

Європабіженціукраїнці

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Переклад iPress – 22 вересня 2023, 23:16
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