На півчночі Європи розпочалися масштабні повітряні навчання
Очолює їх військово-повітряні сили Фінляндії, Швеції і Норвегії.
Про це повідомляє Yle.
Навчання пройдуть в фінських містах Рованіємі і Пірккала, а також в шведському Лулео і норвезькому Ерланні.
Візьмуть участь в навчаннях близько 3000 військових.
Arctic Challenge Exercise – одні з найбільших повітряних навчань у Європі. Крім країн, які очолюють навчальний захід, у них також беруть участь Данія, Нідерланди, Бельгія, Велика Британія, Італія, Канада, Франція, Німеччина, Швейцарія, Чехія та США.Днями Японія провела масштабні військові навчання.