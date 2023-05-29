На півчночі Європи розпочалися масштабні повітряні навчання

Сьогодні розпочинаються міжнародні повітряні навчання Arctic Challenge Exercise 23.

Очолює їх військово-повітряні сили Фінляндії, Швеції і Норвегії.

Про це повідомляє Yle.

Навчання пройдуть в фінських містах Рованіємі і Пірккала, а також в шведському Лулео і норвезькому Ерланні.

Візьмуть участь в навчаннях близько 3000 військових.

Arctic Challenge Exercise – одні з найбільших повітряних навчань у Європі. Крім країн, які очолюють навчальний захід, у них також беруть участь Данія, Нідерланди, Бельгія, Велика Британія, Італія, Канада, Франція, Німеччина, Швейцарія, Чехія та США.