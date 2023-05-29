Матеріали:
Теми:

На півчночі Європи розпочалися масштабні повітряні навчання

29 травня 2023, 13:31
На півчночі Європи розпочалися масштабні повітряні навчання
Фото: скріншот
Сьогодні розпочинаються міжнародні повітряні навчання Arctic Challenge Exercise 23.

Очолює їх військово-повітряні сили Фінляндії, Швеції і Норвегії.

Про це повідомляє Yle.

Навчання пройдуть в фінських містах Рованіємі і Пірккала, а також в шведському Лулео і норвезькому Ерланні.

Візьмуть участь в навчаннях близько 3000 військових.

Arctic Challenge Exercise – одні з найбільших повітряних навчань у Європі. Крім країн, які очолюють навчальний захід, у них також беруть участь Данія, Нідерланди, Бельгія, Велика Британія, Італія, Канада, Франція, Німеччина, Швейцарія, Чехія та США.

Днями Японія провела масштабні військові навчання.
НорвегіяШвеціяФінляндіяповітряні навчання

Останні матеріали

Бєлгородський рейд та підготовка до F-16. Дві ланки майбутнього контрнаступу
Політика
Бєлгородський рейд та підготовка до F-16. Дві ланки майбутнього контрнаступу
Переклад iPress – 29 травня 2023, 12:42
У війні винна Ангела Меркель, атака на Крим, 4 формули
Політика
У війні винна Ангела Меркель, атака на Крим, 4 формули "НАТО + Україна". Про що писали світові ЗМІ минулого тижня
Переклад iPress – 29 травня 2023, 09:42
Військові радіопереговори свідчать. Скільки російських кораблів було навколо
Політика
Військові радіопереговори свідчать. Скільки російських кораблів було навколо "Північних потоків" – розслідування скандинавських ЗМІ
Переклад iPress – 26 травня 2023, 15:36
Наступний крок України. Чи можна перехитрити путіна? – Марк Галеотті
Політика
Наступний крок України. Чи можна перехитрити путіна? – Марк Галеотті
Переклад iPress – 26 травня 2023, 09:26
Бахмут і битва за москву. кремлівські еліти визнали поразку і починають шукати винних – Wall Street Journal
Політика
Бахмут і битва за москву. кремлівські еліти визнали поразку і починають шукати винних – Wall Street Journal
Переклад iPress – 25 травня 2023, 15:24
США можуть і повинні робити більше. Чому Пентагон не допомагає Міжнародному суду переслідувати путіна? – американські генерали
Політика
США можуть і повинні робити більше. Чому Пентагон не допомагає Міжнародному суду переслідувати путіна? – американські генерали
Переклад iPress – 25 травня 2023, 11:35
Повітряна війна в Україні: штурмовий режим. Частина VI – Том Купер
Технології
Повітряна війна в Україні: штурмовий режим. Частина VI – Том Купер
Переклад iPress – 25 травня 2023, 09:02
Самовбивчі ілюзії Вашингтона. Проблема не тільки в путіні, а в самій росії – Януш Бугайські
Політика
Самовбивчі ілюзії Вашингтона. Проблема не тільки в путіні, а в самій росії – Януш Бугайські
Переклад iPress – 24 травня 2023, 15:10
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється