Японія провела масштабні військові навчання

Сили самооборони провели в Японії щорічні навчання з бойовою стрільбою на полігоні.

В навчанні взяли участь 2500 військовослужбовців.

Про це пише NHK.

"Військові відпрацьовували дії у разі вторгнення противника на один із віддалених японських островів. Сили самооборони надіслали до цього району розвідників та розгорнули безпілотники для спостереження за ситуацією, після чого направили десантну бригаду швидкого реагування, яка відпрацювала тактику відбиття нападу і визволення острова", пише видання.

Військові застосовували різне озброєння та вели вогонь із бойових машин під час цих маневрів.

Подібні навчання були відкриті для публіки. Щороку вони збирають більш як 20 тисяч глядачів, проте цього року навчання були закритими - як пояснили у військовому командуванні, у зв'язку "з безпековою ситуацією та необхідністю зосередитися".

Японські військові відзвітували про те, що в ході навчань використано 57 тонн боєприпасів на суму $7,6 млн.