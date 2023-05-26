Японія ввела чергові санкції проти росії

До нових санкцій увійшли 17 фізичних і 78 юридичних осіб з росії, а також сім громадян України, які сприяють росіянам в окупації територій країни.

Про це йдеться на сайті японського МЗС.

"Санкції запроваджено проти низки російських авіаційних підприємств, зокрема авіазаводів "Урал", "Комсомольськ-на-Амурі" та "Іркутськ", конструкторського бюро машинобудування із Коломни, НВП "Пульсар", групи "ГАЗ", торгового дому "Росел", Державного ракетного центру ім. Макєєва та інших організацій", – зазначено у повідомленні.

Крім того, до санкційного пакета були включені російські Фонд національного добробуту і Фонд захисту національних цінностей, кошти яких використовуються російським режимом для продовження війни проти України.

Усі рахунки підсанкційних осіб будуть заморожені в банках Японії, а також заборонені будь-які фінансові операції з ними.

В рамках нового санкційного пакету Токіо запровадив заборону на надання будівельних та інженерних послуг для рф і розширив перелік забороненого експорту низкою товарів, які сприяють зміцненню промислової бази росії.

Вчора Японія підняла винищувачі над Тихим океаном та морем через російські літаки.