ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИУ Європі почалися роботи з проектування космічного прибиральника сміття Clearspace-1.
Передбачається, що першою метою стане адаптер для корисного навантаження Vespa, що залишився від ракети-носія Vega, яку запустили 2013 року.
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В Європі створюють апарат для прибирання космічного сміття
Зможе виявляти космічне сміття, використовуючи датчики
Космічний апарат
Як передає Укрінформ із посиланням на Європейське космічне агентство.
Завданням апарату буде виведення з орбіти відпрацьованих супутників і великих уламків сміття, що може стати джерелом сотень дрібних.
Clearspace-1 зможе виявляти космічне сміття, використовуючи датчики. Після виявлення уламків він зблизиться з ними і захопить, застосувавши чотири маніпулятора.
Передбачається, що першою метою стане адаптер для корисного навантаження Vespa, що залишився від ракети-носія Vega, яку запустили 2013 року.
Нагадаємо, що через сміття польоти в космос незабаром стануть проблематичними
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31 10 2020 15:19 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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