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ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИ

В Європі створюють апарат для прибирання космічного сміття

Зможе виявляти космічне сміття, використовуючи датчики
У Європі почалися роботи з проектування космічного прибиральника сміття Clearspace-1.
В Європі створюють апарат для прибирання космічного сміття Космічний апарат

Як передає Укрінформ із посиланням на Європейське космічне агентство.

Завданням апарату буде виведення з орбіти відпрацьованих супутників і великих уламків сміття, що може стати джерелом сотень дрібних.

Clearspace-1 зможе виявляти космічне сміття, використовуючи датчики. Після виявлення уламків він зблизиться з ними і захопить, застосувавши чотири маніпулятора.

Передбачається, що першою метою стане адаптер для корисного навантаження Vespa, що залишився від ракети-носія Vega, яку запустили 2013 року.

Нагадаємо, що через сміття польоти в космос незабаром стануть проблематичними

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31 10 2020 15:19
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