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В Євросоюзі офіційно зупинили процес вступу Грузії до блоку

18 жовтня 2024, 09:24
В Євросоюзі офіційно зупинили процес вступу Грузії до блоку
Фото: ЕРА
Але Єврорада і далі готова підтримати грузинів на європейському шляху.

Під час саміту в Брюсселі лідери країн Євросоюзу офіційно оголосили про зупинку процесу вступу Грузії до блоку.

Про стало відомо, коли з'явився підсумковий документ засідання Євроради. 

"Водночас, вона знову висловлює своє серйозне занепокоєння щодо курсу дій грузинського уряду, який суперечить цінностям і принципам, на яких заснований Євросоюз", – написано в документі.

Єврорада нагадала, що такий курс дій ставить під загрозу європейський шлях Грузії та де-факто зупиняє процес вступу до ЄС. 

Також рада підтверджує готовність ЄС підтримати грузинський народ на його європейському шляху. 

"Вона закликає Грузію прийняти демократичні, всеосяжні та стійкі реформи відповідно до основних принципів європейської інтеграції. Європейська Рада продовжуватиме уважно стежити за ситуацією", – йдеться в підсумку.

Також днями Британія припиняє стратегічний діалог із Грузією через занепад демократії.

 

ГрузіяЄвросоюз

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