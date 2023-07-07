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ПОЛІТИКА

В ЮНЕСКО відреагували на атаку на Львів

07 липня 2023, 10:24
В ЮНЕСКО відреагували на атаку на Львів
Джерело: t.me/ermaka2022
В ніч на 6 липня росія здійснила наймасовіший ракетний удар по цивільній інфраструктурі Львова від початку повномасштабної війни.

Атака росії на українське місто Львів порушила Конвенцію про всесвітню спадщину, оскільки кремль вдарив по історичній будівлі в охоронній зоні. 

Про це заявили представники Організації Об’єднаних Націй з питань освіти, науки і культури (ЮНЕСКО).

В заяві сказано, що внаслідок атаки на Львів руйнувань зазнала історична будівля, розташована в буферній зоні "Ансамблю історичного центру Львова", який є об'єктом Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Там уточнили, що буферні зони є додатковим рівнем захисту об’єктів всесвітньої спадщини, межі яких визнає та затверджує Комітет всесвітньої спадщини.

"Цей напад є порушенням Конвенції про всесвітню спадщину, а також Гаазької конвенції 1954 року про охорону культурних цінностей під час збройного конфлікту", - йдеться у повідомленні організації.

В ЮНЕСКО висловила щирі співчуття сім’ям загиблих.

Відзначимо, у березні 2022 року гендиректор ЮНЕСКО Одрі Азуле надіслала листа міністру закордонних справ Росії Сергію Лаврову, в якому нагадала йому про передбачені Конфенцією зобов'язання та уточнила координати об'єктів Всесвітньої спадщини в Україні.

Нагадаємо, ракетна атака по Львову, яка сталася вночі проти 6 липня, стала найбільшою на цивільну інфраструктуру міста від початку повномасштабного вторгнення. 

ЛьвіввійнаЮНЕСКОатака

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