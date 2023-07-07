В ЮНЕСКО відреагували на атаку на Львів
Атака росії на українське місто Львів порушила Конвенцію про всесвітню спадщину, оскільки кремль вдарив по історичній будівлі в охоронній зоні.
Про це заявили представники Організації Об’єднаних Націй з питань освіти, науки і культури (ЮНЕСКО).
В заяві сказано, що внаслідок атаки на Львів руйнувань зазнала історична будівля, розташована в буферній зоні "Ансамблю історичного центру Львова", який є об'єктом Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.
Там уточнили, що буферні зони є додатковим рівнем захисту об’єктів всесвітньої спадщини, межі яких визнає та затверджує Комітет всесвітньої спадщини.
"Цей напад є порушенням Конвенції про всесвітню спадщину, а також Гаазької конвенції 1954 року про охорону культурних цінностей під час збройного конфлікту", - йдеться у повідомленні організації.
В ЮНЕСКО висловила щирі співчуття сім’ям загиблих.
Відзначимо, у березні 2022 року гендиректор ЮНЕСКО Одрі Азуле надіслала листа міністру закордонних справ Росії Сергію Лаврову, в якому нагадала йому про передбачені Конфенцією зобов'язання та уточнила координати об'єктів Всесвітньої спадщини в Україні.
Нагадаємо, ракетна атака по Львову, яка сталася вночі проти 6 липня, стала найбільшою на цивільну інфраструктуру міста від початку повномасштабного вторгнення.