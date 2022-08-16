В ЗСУ та комітеті з нацбезпеки пояснили, як далі проходитиме мобілізація

Про демобілізацію та повернення додому наразі взагалі не йдеться, бо за законом, поки триває воєнний стан – триває і мобілізація

На сьогодні в Україні, яка відбиває повномасштабне вторгнення росії, відсутнє таке поняття як "хвилі мобілізації" – набір до лав ЗСУ відбувається постійно та залежить від ситуації на фронті.

Про це розповів начальник управління персоналу штабу командування Сухопутних військ ЗСУ Роман Горбач у коментарі Liga.net.

Коли Сили оборони зазнають втрат (як загиблими, так і пораненими), коли треба замінити армійців, які вже кілька місяців перебувають на передовій – ці питання вирішуються саме шляхом мобілізаційного ресурсу.

Водночас про демобілізацію та повернення додому наразі взагалі не йдеться, бо ж за законом, поки триває воєнний стан – триває і мобілізація.

"Мобілізація напряму залежить від потреб у доукомплектуванні військових частин. Навіть якщо ситуація на фронтах ускладнюватиметься, всі завдання по мобілізації будуть виконані", – запевняє Горбач.

Також нині немає чіткої відповіді, як розвиватиметься ситуація, якщо війна затягнеться надовго – і виникне необхідність повної ротації людей, які пішли захищати Батьківщину від самого початку вторгнення.

Це визнав секретар парламентського Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, ветеран АТО Роман Костенко.

"Поки є воєнний стан, всі люди, яких призвали, служитимуть й далі. Це досвідчені бійці, і буде неправильно на їхнє місце набирати тих, у кого немає досвіду. Щодо відпочинку – передбачене виведення підрозділів першої лінії, відведення їх на реабілітацію та відновлення. Але загалом такого поняття, як відпочинок, зараз немає. Нація під загрозою знищення. Який відпочинок?" – каже він.

Як повідомляв iPress, напередодні Верховна Рада ухвалила законопроекти, якими продовжується загальна мобілізація та воєнний стан на три місяці - до третьої декади листопада.