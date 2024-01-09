Вагання щодо доставки Taurus мають припинитися – лідер німецької опозиційної партії

"Це б дуже допомогло Україні".

Лідер опозиційного Християнсько-демократичного союзу (ХДС) Німеччини Фрідріх Мерц наголосив на важливості надання Україні крилатих ракет Taurus та закликав федерального канцлера Німеччини не зволікати з ухваленням даного рішення.

Про це він розповів в інтерв’ю Rheinische Post.

Очільник ХДС зазначив, що "вагання щодо постачання крилатих ракет Taurus повинні припинитися", а Шольц повинен нарешті відмовитися від своєї стриманості в цьому питанні.

"Це б дуже допомогло Україні", – сказав Мерц.

Він також привітав нещодавній заклик Шольца до союзників у Європейському Союзі активізувати свої зусилля на користь України.

"Це хороший сигнал. Однак це також має стосуватися і самої Німеччини", – наголосив політик, додавши, що в разі згоди федерального уряду на постачання Україні крилатих ракет "заява канцлера також викликала б більше довіри".

Раніше повідомлялось, що політики Німеччини закликають надати Україні ракети Taurus та посилити підтримку від Заходу.