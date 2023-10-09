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ПОЛІТИКА

"Вагнер" готував терористів ХАМАСу до вторгнення в Ізраїль – ЦНС

09 жовтня 2023, 17:01
джерело novynarnia
росіяни вчили палестинців штурмувати позиції та скидати вибухівку з БпЛА.

Центр національного спротиву повідомляє, що частина бойовиків ПВК "Вагнер", які з білорусі були відправлені в Африку, готувала терористів ХАМАСу до вторгнення в Ізраїль.

Про це повідомляє пресслужба ЦНС

Пресслужба зауважила, що російські найманці ділилися з палестинськими бойовим досвідом, який стосувався штурму та застосування малих БпЛА для скиду вибухового матеріалу. 

"Лише росіяни серед союзників ХАМАСу мають досвід застосування дронів з механізмами скиду по техніці ворога. Саме його вагнерівці і передавали бойовикам ХАМАСу під час навчань в країнах Африки", - повідомляє ЦНС, посилаючись на джерела у білоруському підпіллі. 

Офіцер Армії оборони Ізраїлю, військовий аналітик Ігаль Левін наголосив, що ХАМАС - не "бомжі в капцях", їх можливості не варто недооцінювати. Він нагадав, що це терористичне угруповання, як і "Ісламський джихад" або "Хезболла", є союзником Ірану, який забезпечує бойовиків зброєю та готує до подібних операцій. Тим часом Тегеран заперечує свою причетність до останніх подій, але продовжує виправдовувати палестинських терористів. 

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський звернувся до засідання Парламентської асамблеї НАТО в Копенгагені і закликав об'єднатися в боротьбі з тероризмом.

війнавагнерХамас: Ізраїль

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