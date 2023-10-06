"Вагнер" повертається до Бахмута – британська розвідка
Про це британське МО пише в X (Twitter).
"Група "Вагнер" вийшла з бойових дій в Україні до початку червня цього року, до невдалого заколоту 24 червня і подальшої загибелі власника найманців Євгена Пригожина та інших ватажків в авіакатастрофі 23 серпня 2023 року", - йдеться в дописі.
За даними британської розвідки, точний статус передислокованого персоналу незрозумілий.
Ймовірно, що окремих осіб було переведено до частини офіційних російських.
"Деякі повідомлення свідчать про концентрацію ветеранів «Вагнера" навколо Бахмута: їхній досвід, ймовірно, буде особливо затребуваний у цьому секторі. Багато хто буде знайомий із нинішньою лінією фронту та місцевою українською тактикою, оскільки минулої зими воювали на тій же території", -написали в Міноборони Британії.
Раніше розвідка Британії заявила, що росія підвищила роль авіації в операціях ЧФ рф.