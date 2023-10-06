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"Вагнер" повертається до Бахмута – британська розвідка

06 жовтня 2023, 12:47
Сотні найманців ПВК "Вагнер" почали передислокуватися в Україну окремо і невеликими групами для участі у війні в складі різних російських підрозділів.

Про це британське МО пише в X (Twitter).

"Група "Вагнер" вийшла з бойових дій в Україні до початку червня цього року, до невдалого заколоту 24 червня і подальшої загибелі власника найманців Євгена Пригожина та інших ватажків в авіакатастрофі 23 серпня 2023 року", - йдеться в дописі.  

За даними британської розвідки, точний статус передислокованого персоналу незрозумілий. 

Ймовірно, що окремих осіб було переведено до частини офіційних російських. 

"Деякі повідомлення свідчать про концентрацію ветеранів «Вагнера" навколо Бахмута: їхній досвід, ймовірно, буде особливо затребуваний у цьому секторі. Багато хто буде знайомий із нинішньою лінією фронту та місцевою українською тактикою, оскільки минулої зими воювали на тій же території", -написали в Міноборони Британії.

Раніше розвідка Британії заявила, що росія підвищила роль авіації в операціях ЧФ рф.

 

війнаУкраїнабританська розвідкавагнер

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