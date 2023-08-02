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"Вагнерівці" зводять укріплення на ще одному полігоні у білорусі – ЗМІ

02 серпня 2023, 15:43
джерело novynarnia
Полігон розташований за 15 кілометрів від табору найманців Прігожина у селі Цель.

У білорусі бойовики угруповання ПВК "Вагнер" ведуть активні будівельні роботи, зокрема зводять укріплення, на території полігону "Репіще" поблизу Осиповичів Могилівської області білорусі.   

Про це повідомляє білоруська служба "Радіо Свобода".

Полігон "Репіще" розташований за 15 кілометрів від табору російських найманців у селі Цель. 

На фото видно будівництво численних укріплень, можливо, землянок. Біля них можна побачити об’єкти, схожі на легкові автомобілі та світло-сірі мікроавтобуси УАЗ (так звані "буханки"), працюють бульдозери.

Нагадаємо, у білорусі виявили ще одну локацію, де розміщуються найманці ПВК "Вагнера". Так, від середини липня вони використовують старі військові склади, розташовані на території колишнього військового містечка №28 "Поплави" під Осиповичами. Поруч розташована велика військова база ПВК. 

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Білорусьвійна в Україніросія окупантивагнерівці

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