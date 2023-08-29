"Вагнерівцям" в білорусі видають паспорти з новими іменами

Уряд білорусі більше місяця видає паспорти з новими іменами бойовикам російської ПВК "Вагнер".

Про це повідомляє РАР.

"За підтвердженою інформацією, "вагнерівці" отримують білоруські паспорти - справжні документи, але оформлені на інші імена. Таким чином, вони можуть просто в'їжджати на територію ЄС через прикордонні переходи для вчинення диверсій і терактів", - заявив білоруський опозиціонер, заступник керівника Об’єднаного перехідного кабінету Павло Латушко.

Він додав, що в білорусі залишаються кілька тисяч найманців з ПВК "Вагнер". Самопроголошений президент олександр лукашенко хотів би, щоб вони залишилися в країні, але у нього немає достатніх фінансових ресурсів, щоб утримувати велику групу бойовиків.

"Частина з "вагнерівців" вирушить до Африки, частина підпише контракти з Міноборони росії, а інші звільняться зі служби чи залишаться у білорусі", - додав опозиціонер.