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"Вагнерівцям" в білорусі видають паспорти з новими іменами

29 серпня 2023, 12:34
Уряд білорусі більше місяця видає паспорти з новими іменами бойовикам російської ПВК "Вагнер".

Про це повідомляє РАР

"За підтвердженою інформацією, "вагнерівці" отримують білоруські паспорти - справжні документи, але оформлені на інші імена. Таким чином, вони можуть просто в'їжджати на територію ЄС через прикордонні переходи для вчинення диверсій і терактів", - заявив білоруський опозиціонер, заступник керівника Об’єднаного перехідного кабінету Павло Латушко. 

Він додав, що в білорусі залишаються кілька тисяч найманців з ПВК "Вагнер". Самопроголошений президент олександр лукашенко хотів би, щоб вони залишилися в країні, але у нього немає достатніх фінансових ресурсів, щоб утримувати велику групу бойовиків. 

"Частина з "вагнерівців" вирушить до Африки, частина підпише контракти з Міноборони росії, а інші звільняться зі служби чи залишаться у білорусі", - додав опозиціонер. 

Раніше Польща, Латвія, Литва та Естонія закликали білорусь вивести "вагнерівців" зі своєї території.
Білорусьпаспортивагнер

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