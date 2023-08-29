"Вагнерівцям" в білорусі видають паспорти з новими іменами
Про це повідомляє РАР.
"За підтвердженою інформацією, "вагнерівці" отримують білоруські паспорти - справжні документи, але оформлені на інші імена. Таким чином, вони можуть просто в'їжджати на територію ЄС через прикордонні переходи для вчинення диверсій і терактів", - заявив білоруський опозиціонер, заступник керівника Об’єднаного перехідного кабінету Павло Латушко.
Він додав, що в білорусі залишаються кілька тисяч найманців з ПВК "Вагнер". Самопроголошений президент олександр лукашенко хотів би, щоб вони залишилися в країні, але у нього немає достатніх фінансових ресурсів, щоб утримувати велику групу бойовиків.
"Частина з "вагнерівців" вирушить до Африки, частина підпише контракти з Міноборони росії, а інші звільняться зі служби чи залишаться у білорусі", - додав опозиціонер.Раніше Польща, Латвія, Литва та Естонія закликали білорусь вивести "вагнерівців" зі своєї території.